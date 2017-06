Nowe monitory dla graczy iiyama G-Master

Wszyscy zapaleni gracze wiedzą, jak ważne jest odpowiednio szybkie reagowanie na wydarzenia w grze. Każda sekunda ma tu znaczenie i decyduje o ostatecznym wyniku. Dlatego właśnie nowe monitory G-Master z klanu Red Eagle i Black Hawk zostały zaprojektowane tak, by zapewnić nam błyskawiczny przepływ informacji z wirtualnego pola walki. Wszystkie charakteryzują się czasem reakcji na poziomie 1 ms i współpracują z technologią FreeSync, co gwarantuje, że nie musimy obawiać się żadnych opóźnień. Dodatkowo, przedstawiciel klanu Red Eagle - G-Master GB2760QSU-B1 oferuje odświeżanie równe 144Hz.

Nowe monitory G-Master pozwalają nam też dłużej zachować świeżość spojrzenia. Zostały one wyposażone w technologię Flicker-free która eliminuje problem migotania obrazu oraz funkcję redukcji niebieskiego, najbardziej szkodliwego światła. Oczy się nie męczą, obraz jest stabilny, czysty i szczegółowy, a my możemy grać dłużej z taką samą skutecznością jak na początku rozgrywki.

Osiągi i technologie

Technologiczne udogodnienia, które przydają się w grach to największe zalety monitorów G-Master. Do ich listy, oprócz błyskawicznego czasu reakcji i niwelowania migotania ekranu, zaliczyć należy również predefiniowane tryby gier dostosowane do konkretnych gatunków oraz możliwość rozjaśniania ekranu. Ustawienia obrazu można dostosować do FPS-ów, strategii lub gier sportowych, a nawet określić je samemu, dopasowując w 100% do własnych preferencji. Funkcja Black Tuner, dzięki rozjaśnianiu ekranu i regulowaniu poziomu wyświetlanej czerni, pozwala z kolei dostrzec wrogów nawet jeśli ukryją się w cieniu. Technologie te nie tylko pomagają w grze, ale przekładają się bezpośrednio na ogólną, wysoką jakość obrazu.

Nowe monitory Black Hawk - iiyama G-MASTER G2530HSU-B1 oraz G2730HSU-B1 pracują w rozdzielczości Full HD i odświeżają obraz z częstotliwością 75Hz. Pierwszy model ma przekątną 24,5 cala i jasność na poziomie 250 cd/m2, a drugi 27 cali i nieco wyższą jasność - 300 cd/m2. Oba mają taki sam kontrast równy 1000:1 i matryce typu TN LED o matowym wykończeniu. Zostały one wyposażone w trzy wejścia sygnału (VGA, HDMI, DisplayPort), wbudowane głośniki i gniazdo słuchawkowe oraz koncentrator USB (2.0). Bez względu na to, czy jesteś nowicjuszem, czy weteranem w świecie gier, monitory G-Master Black Hawk to doskonały kompan w każdej rozgrywce.

Z kolei iiyama G-MASTER GB2760QSU-B1 z klanu Red Eagle to propozycja dla graczy, którzy chcą grać na sprzęcie dedykowanym zawodowcom. Ekran o przekątnej 27 cali, matrycy TN LED z matowym wykończeniem i rozdzielczością WQHD (2560 x 1440 pikseli) oferuje aż o 77 proc. większą przestrzeń roboczą niż monitory z ekranami Full HD. Od nowych Black Hawków różni się on także wyższą jasnością - 350 cd/m2. Monitor wyposażono w trzy wejścia sygnału (DVI, HDMI, DisplayPort), wbudowane głośniki, gniazdo słuchawkowe oraz koncentrator USB (3.0). Ale przede wszystkim Red Eagle to monitor, który oferuje częstotliwość odświeżania rzędu 144Hz.

Nowoczesny wygląd

Choć najważniejsze są osiągi i w to w tej kategorii nowe monitory iiyama G-Master wiodą prym, dla wielu istotna jest również estetyka sprzętu. Nowi przedstawiciele klanów Red Egale i Black Hawk charakteryzują się bardzo wąskimi ramkami, co sprawia, że wizualnie monitory prezentują się wyśmienicie. Ten minimalistyczny design ma też swoją bardzo praktyczną stronę. To dzięki niemu możemy z łatwością zbudować stoisko dwu- a nawet trzymonitorowe, aby jeszcze pełniej zanurzyć się w świecie gier.

iiyama G-Master, czyli monitory dla graczy

Model G2530HSU-B1 o przekątnej 24,5 cala zadebiutuje na rynku już 12 czerwca, zaś jego większy, 27-calowy brat G2730HSU-B1 pojawi się w sprzedaży 24 czerwca. Najwyżej pozycjonowany i najlepiej wyposażony z tej trójki Red Eagle G-Master GB2760QSU-B1 w sprzedaży pojawi się na przełomie czerwca i lipca.