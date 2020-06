Nowe możliwości w Teams dla Edukacji

Lekcje online także przyszłym roku?

Według ostatniej ankiety przeprowadzonej wśród 500 członków społeczności Microsoft Education aż 61% respondentów spodziewa się rozpocząć następny rok szkolny w trybie tzw. edukacji hybrydowej (mieszanej).

Barbra Holzapfel, główny menedżer ds. marketingu w Microsoft Education, zaznacza, że wobec konieczności zachowania dystansu społecznego między nauczycielami a uczniami ważniejsze niż kiedykolwiek stało się zapewnienie skutecznych sposobów nawiązywania kontaktu oraz utrzymywania zaangażowania i motywacji dzieci i młodzieży. Nie można także zapominać o ich bezpieczeństwie w cyfrowym świecie.

Coraz większe możliwości

W reakcji na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem przez instytucje edukacyjne usługi Teams for Education Microsoft ogłosił nowe funkcje. Już jesienią użytkownicy będą mogli korzystać z siatki widoku 7x7, co oznacza, że na ekranie będzie można zobaczyć jednocześnie aż 49 osób. Funkcja ta nie ma być jednak ograniczona tylko do użytkowników Teams dla instytucji edukacyjnych.

Z nowości warto wspomnieć także o opcji „Podnieś rękę", która umożliwia sygnalizowanie chęci zabrania głosu podczas dyskusji. Nauczyciele mogą także od niedawna uzyskać raport obecności użytkowników w spotkaniu online oraz wyświetlać analizę pracy zespołów, dzięki czemu mają wiedzę o aktywności uczestników.

Nauczyciele będą mogli także tworzyć tzw. Meeting Lobby, gdzie uczniowie będą czekać na weryfikację przed przystąpieniem do zajęć. Uczniowie natomiast od jesieni zyskają możliwość współpracy w małych grupach w ramach tzw. Breakout Rooms.

fot. Microsoft