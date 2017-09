Nowe myszki dla graczy od HIRO

HIRO GECKO to mysz z czteropoziomową regulacją rozdzielczości od 600 do 2400 DPI. Każdemu poziomowi czułości odpowiada inny kolor podświetlenia, dzięki czemu gracz zawsze widzi, jaka jest aktualna konfiguracja myszy. Uniwersalny, ergonomiczny design zapewnia wygodę pracy, niezależnie od tego, czy gracz trzyma mysz w lewej, czy prawej dłoni. Profesjonalny, gamingowy sensor AVAGO A5050 oraz mikroprocesor z częstotliwością raportowania do 500 Hz pozwalają na osiągnięcie wyjątkowej precyzji. Wbudowane przeciwwagi i wyjątkowo wytrzymałe, teflonowe ślizgacze gwarantują pełną kontrolę nad „gryzoniem".

HIRO SPIDER to mysz oferująca jakość z najwyższej półki. Dzięki sensorowi AVAGO A3050, rozdzielczość pracy myszy mieści się w przedziale od 250 do aż 7000 DPI. Mikroprocesor z bardzo wysoką częstotliwością raportowania, do 1000 Hz, zapewnia stabilną transmisję danych do komputera. Wszystkie te cechy, w połączeniu z pięcioma definiowalnymi przyciskami, oraz bardzo wytrzymałymi, teflonowymi ślizgaczami, dają możliwość zapanowania nad każdym, wirtualnym polem bitwy. Kształt zapewnia wysoki komfort użytkowania zarówno prawo, jak i leworęcznym graczom.

HIRO GECKO kosztuje 69.99 zł, zaś SPIDER 99.99 zł brutto. Myszy objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta.