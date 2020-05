Nowe narzędzie pozwoli kopiować rzeczywiste obiekty do AR

W ostatnich miesiącach technologia AR prężnie się rozwija.

Rozszerzona rzeczywistość (augmented reality, AR) w ostatnim czasie notuje spory postęp, zwłaszcza dzięki funkcjom uczenia maszynowego. Teraz Cyril Diagne, programista z Google Arts and Culture, pochwalił się wersją demo swojego nowego narzędzia AR.

Z rzeczywistości do świata cyfrowego

Zaprezentowane przez twórcę demo pokazuje sposób na szybkie kopiowanie obiektów istniejących w rzeczywistym świecie – jako wizualizacji zapamiętywanych przez urządzenie (np. smartfon). Następnie narzędzie umożliwia łatwe ich umieszczenie w dokumentach cyfrowych.

Działanie tej metody jest proste. Po skierowaniu kamery smartfona na obiekt do skopiowania wystarczy „złapać go” i przeciągnąć na pulpit. Nie trzeba nawet przesyłać gotowych zdjęć czy wycinać tła za pomocą Photoshopa.

Za wcześnie jeszcze, by wyrokować, jak duże korzyści przyniesie to odkrycie. Może jednak mocno odmienić proces tworzenia np. fotomontaży.

Na odwrót

Stworzone narzędzie jest niejako odwrotnością dotychczasowych założeń technologii AR. Przedstawiona przez Cyrila Diagne aplikacja to obecnie tylko prototyp badawczy, ale najprawdopodobniej kiedyś stanie się on składową Google Arts and Culture. Nad podobnymi aplikacjami mają już pracować również inne firmy.

fot. Pixabay