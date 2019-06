Nowe obudowy Silencio S400 & Silencio S600

Seria obudów Silencio zadebiutowała w 2011 r. Od tamtej pory głównym wyznacznikiem postępu był minimalizm, praktyczność oraz optymalne wygłuszenie konstrukcji. Ten trend został utrzymany dzięki nowym modelom S400 i S600, gdzie Cooler Master skupił się na zwiększaniu przepływu powietrza, lepszym tłumieniu dźwięku i zwiększeniu ogólnej użyteczności. Przy obu projektach pomogła firma Sorama, zajmująca się m.in. analizą dźwiękowego "spektrum", celem udoskonalenia produktów pod względem należytego wygłuszenia.

Mimo swojej niepozornej prezencji S400 i S600 bez problemu nadają się do montażu high-end'owych komponentów komputerowych. Oczywiście nie mogło zabraknąć stosownych filtrów przeciwkurzowych, przy czym górną część obudowy można zakryć dla odmiany odpowiednio wygłuszonym panelem. Przód obudów wykonany ze stali, pełni rolę drzwi o podwójnym montażu, dzięki czemu mogą otwierać się w dowolną stronę. Za nimi znajdziemy nawiewnik usprawniający przepływ powietrza, miejsce na napęd 5.25" oraz zamontowany już wentylator FP120 PWM.

Silencio S400 to obudowa typu mATX, do cech której zaliczyć możemy: cztery gniazda rozszerzeń, osłonę zasilacza do uporządkowania okablowania oraz przezroczysty boczny panel, dla wyeksponowania komponentów komputera. Mimo niepozornych rozmiarów bez problemu zmieści cooler procesora o wysokości do 167 mm, a także chłodnicę AIO o rozmiarach 120, 240 i 280 mm. Do tego znajdzie się jeszcze miejsce na cztery dyski HDD lub SSD, zaś na frontowym panelu uwzględniono udogodnienie w postaci czytnika kart SD i dwóch portów USB 3.0. Pod względem specyfikacji identycznie prezentuje się obudowa S600, z tą jednak różnicą, że przystosowano ją do standardu ATX i przewidziano miejsce na pięć dysków SSD.

Producent stawia na absolutny minimalizm, dlatego seria Silencio nie posiada podświetlania RGB. Dzięki temu oferta jest uniwersalna, przemawiając do użytkowników biurowych, profesjonalistów, osób chcących skonfigurować elegancki komputer typu HTPC oraz szerszej grupy entuzjastów elektronicznej rozrywki. Naturalnie nic nie stoi na przeszkodzie montażu wentylatorów RGB, a przezroczysty boczny panel pozwoli wyeksponować podświetlanie chłodzenia, pamięci RAM tudzież karty graficznej.

Cena S400 oscyluje w granicach 419 zł, natomiast S600 to wydatek rzędu 469 zł.