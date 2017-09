Nowe partnerstwo Orange i Netfliksa

Strategiczne partnerstwo pozwoli klientom Orange z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu korzystać z serwisu Netflix w ramach pakietu Orange TV. Dzięki temu uzyskają dostęp do bogatej oferty oryginalnych seriali, filmów, stand-upów, dokumentów oraz programów dla dzieci, którą będą mogli oglądać zarówno na telewizorze, jaki i na telefonie czy komputerze. Platforma Netflix oferuje dostęp do popularnych, nagradzanych seriali własnej produkcji takich jak "Stranger Things", "Orange is the New Black", "House of Cards" czy "The Crown" oraz światowych hitów, np. "13 Powodów" oraz "Narcos".

Grupa Orange jest dystrybutorem serwisu Netflix we Francji już od 2014 roku, a od kilku miesięcy również w Hiszpanii. W nadchodzących miesiącach dostęp do platformy, jako części oferty telewizyjnej, zyskają także klienci Orange Polska. W kolejnych krajach serwis będzie dostępny w 2018 roku.

"Chcemy zaoferować naszym klientom najlepsze treści" mówi Stéphane Richard, prezes i CEO Orange. "W październiku 2014 r. staliśmy się pierwszym dystrybutorem serwisu Netflix we Francji. Zawarcie nowej umowy wzmocni naszą pozycję na międzynarodowym poziomie".

Reed Hastings, prezes Netflix, powiedział: "To partnerstwo buduje naszą silną relację z Orange we Francji, a w przyszłości umożliwi również milionom naszych klientów w wielu krajach prosty i wygodny dostęp do wiodącego na świecie serwisu internetowego oferującego rozrywkę, w jednym miejscu".