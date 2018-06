Nowe pendrive’y Tribe

Wszystkie premiery Tribe nawiązują do niedawnych kinowych premier - Han Solo i Chewbacca to oczywiście bohaterowie najnowszej części Gwiezdnych Wojen, Black Panther to tytułowy bohater ekranizacji kolejnego komiksu Marvela, zaś Groot to jedna z ulubionych postaci z grona Strażników Galaktyki. Najmłodszym (w sensie stażu ekranowego) bohaterem jest tu porg - ciekawski, nieco niezdarny mieszkaniec planety Ahcht-To, który zadebiutował się w filmie „Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi".

Jeśli chodzi o stronę techniczną, to wszystkie nowości wyposażone są w porty USB 2.0 (umieszczone w miejscu szyi - głowa jest zatyczką pendrive'a) oraz 16 GB wbudowanej pamięci. Każde urządzenie ma też oczko z łańcuszkiem, co minimalizuje ryzyko zgubienia i pozwala wykorzystać pendrive np. jako breloczek. Wybrane modele mają też opatrzoną opisem podstawkę, która przyda się gdy zechcemy potraktować je - zgodnie z intencją producenta - jako obiekt kolekcjonerski.

Cenę nowych pendrive'ów Tribe ustalono na 59,99 zł.