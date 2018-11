Nowe podzespoły komputerowe od ADATA

XPG GAMMIX S5 - temperatura pod kontrolą

GAMMIX S5 to dysk SSD ze złączem M.2 PCIe 3.0 x4 z obsługą protokołu NVMe 1.3, wyposażony w kontroler Realtek oraz kości pamięci 3D TLC NAND. Nośnik osiąga do 2100/1500 MB/s podczas odczytu i zapisu danych oraz do 250/240 tys. IOPS.

Model GAMMIX S5 wykorzystuje najnowsze technologie Host Memory Buffer i SLC Caching, które zapewniają wysoką wydajność podczas kopiowania dużych plików. Zamontowany radiator obniża temperaturę dysku o nawet 10 stopni podczas pracy pod obciążeniem.

Dysk będzie dostępny w wariantach 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Podobnie jak w przypadku innych modeli z serii XPG, model GAMMIX S5 zostanie objęty 5-letnią gwarancją bez limitu zapisanych danych.

XPG GAMMIX D30 - wydajność bez granic

Druga nowość w ofercie marki ADATA to moduły pamięci RAM GAMMIX D30, które mogą pracować z taktowaniem do 4600 MHz. Model dedykowany graczom, overlockerom i modderom wykonany jest z najwyższej jakości podzespołów oraz został wyposażony w efektowny radiator.

Model GAMMIX D30 jest zgodny z technologią Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0, ułatwia podkręcanie i zmianę pozostałych parametrów pracy bezpośrednio w systemie operacyjnym. Pamięć GAMMIX D30 wspiera też platformy Intel X299 oraz AMD AM4 Ryzen.

Dostępne pojemności oraz ceny poszczególnych wariantów zostaną podane w momencie sklepowej premiery.