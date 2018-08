Nowe procesory AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Ryzen Threadripper to 32-rdzeniowy, 64-wątkowy model zaprojektowany w szczególności dla profesjonalnych twórców treści, deweloperów i entuzjastów. Procesor już teraz pobił rekord świata w wielowątkowym teście Cinebench R15 uzyskując najwyższy wynik w kategorii układów do 1-procesorowych komputerów stacjonarnych. W skład 2 generacji produktów z tej rodziny wejdą w 2018 roku cztery modele procesorów i wszystkie skonstruowano w 12-nanometrowej architekturze „Zen+", oferują ten sam zestaw funkcji co 2 generacji procesory AMD Ryzen i są kompatybilne z istniejącym ekosystemem płyt głównych X399. AMD Ryzen Threadripper 2990WX i 2970WX należą do serii WX, która będzie funkcjonowała ponad istniejącą serią X stanowiąc odpowiedź na potrzeby twórców oczekujących absolutnie najwyższej mocy obliczeniowej dla najbardziej wymagających zadań.

W trakcie zorganizowanej w zeszłym miesiącu konferencji prasowej i przed oczami dziennikarzy, analityków branżowych i partnerów z całego świata 2 generacji procesor Ryzen Threadripper 2990WX pobił rekordy świata w wielowątkowym teście Cinebench R15 . Wykorzystując ciekły azot AMD Ryzen Overclocking Team model 2990WX udało się podkręcić do taktowania 5,1 GHz i uzyskać rekordowe 7618 punktów pokonując dotychczasowe 5828 punkty uzyskane na konkurencyjnym procesorze Core i9-7980XE. Swobodnie dostępny program Ryzen Master umożliwia szeroką kontrolę ustawień procesora umożliwiając użytkownikom wyciśnięcie z niego maksimum mocy .

2 generacja procesorów AMD Ryzen Threadripper

MODEL LICZBA RDZENI /

WĄTKÓW MAKS. / PODST. TAKTOWANIE (GHZ) POJ. PAMIĘCI PODR. L3 (MB) WSP. TDP LICZBA LINII PCIe® 3.0 SUGEROWANA CENA SPODZIEWANA DOSTĘPNOŚĆ AMD RyzenTM ThreadripperTM 2990WX 32/64 4,2/3,0 64 250W 64 1799 USD 13.VIII.2018 AMD RyzenTM ThreadripperTM 2970WX 24/48 4,2/3,0 64 250W 64 1299 USD X.2018 AMD RyzenTM ThreadripperTM 2950X 16/32 4,4/3,5 32 180W 64 899 USD 31.VIII.2018 AMD RyzenTM ThreadripperTM 2920X 12/24 4,3/3,5 32 180W 64 649 USD X.2018





Gotowość ekosystemu

Wszystkie 2 generacji procesory AMD Ryzen Threadripper są zgodne z platformą SocketTR4, obsługują 64 linie PCIe 3.0 i 4-kanałową konfigurację pamięci DDR4 z korekcją ECC . Wszystkie te produkty są także obsługiwane od dnia wprowadzenia przez pełen ekosystem nowych i dotychczasowych płyt głównych X399 najlepszych producentów, do których należą m.in. ASRock, ASUS, Gigabyte i MSI. Poza szerokim wyborem płyt platforma SocketTR4 jest zgodna z dużą liczbą nowych i istniejących wcześniej systemów chłodzenia, w tym z powietrznym Wraith Ripperem pokazywanym w trakcie tegorocznych targów Computex. Produkt ten jest teraz dostępny w ofercie firmy CoolerMaster i oferuje kompatybilność z platformą SocketTR4 oraz procesorami Ryzen Threadripper 1 i 2 generacji.

Dostępność

Klienci mogą zamawiać procesor już teraz, w przedsprzedaży w sklepach na całym świecie. Kompletna lista sprzedawców dostępna jest na stronie producenta. 16-rdzeniowy, 32-wątkowy AMD Ryzen Threadripper 2950X powinien być dostępny od 31 sierpnia 2018 roku, zaś modele 2970WX i 2920X od października 2018.