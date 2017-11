Nowe produkty Hykker w Biedronce

Gramofon Vintage Sound umożliwia odtwarzanie winili w 3 prędkościach. Możliwe jest również digitalizowanie nośników na pamięć zewnętrzną w formatach audio tj. WAV w standardzie stereo. Dzięki wbudowanym gniazdom SD i USB, gramofon może służyć także jako odtwarzacz współczesnych plików muzycznych. Gramofon Vintage Sound posiada wbudowane głośniki 2x3 W, wejście AUX, minijack 3,5 mm oraz RCA (cinch). Na uwagę zasługuje również stylowy design gramofonu w formie retro walizki.

Gramofon dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i turkusowej, w cenie 159 zł. Wraz z gramofonem, w wybranych sklepach Biedronka, będzie można nabyć płyty winylowe z największymi przebojami gwiazd polskiej i światowej sceny muzycznej. Dostępne będą m.in. płyty: Michaela Jacksona, Elvisa Presleya, Leonarda Cohena, Varius Manx, O.N.A i Ani Dąbrowskiej - wszystkie w cenie 49,99 zł/szt.

Touch BT to kompaktowy głośnik o mocy 3W. Umieszczony w produkcie moduł Bluetooth umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie utworów z innych urządzeń. Bez problemu sparujemy głośnik z telefonem, odtwarzaczem MP3 lub tabletem (zasięg 10 m). Głośnik wyróżnia się dzięki efektownemu podświetleniu LED, które podczas odtwarzania muzyki zmienia się płynnie w sześciu różnych kolorach, w dwóch trybach, za pomocą dotyku. Aby zmienić barwę podświetlenia wystarczy musnąć głośnik dłonią. Ulubioną muzykę można również odtwarzać z karty microSD dzięki czytnikowi kart do 32 GB. Głośnik ma także wejście minijack 3,5 mm do podłączania słuchawek oraz microUSB służące do ładowania. Głośnik Touch BT wyposażono w akumulator Li-ion o dużej pojemności 800 mAh, zapewniający nawet 5-godzinną pracę bez ładowania. Urządzenie będzie dostępne w cenie 49,99 zł.

Sound Cube BT marki Hykker to także kompaktowy, wyróżniający się designem głośnik o mocy 3W, który wyglądem przypomina świecącą kostkę Rubika. Został stworzony z myślą o bezprzewodowym odtwarzaniu utworów z urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth - tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i laptopów. Głośnik wyróżnia podświetlenie LED, dzięki któremu, podczas odtwarzania muzyki, jego barwa zmienia się płynnie w pięciu różnych kolorach. Muzykę i własne playlisty można również odtwarzać z karty microSD dzięki czytnikowi kart do 32 GB. Głośnik posiada wejście minijack 3,5 mm oraz microUSB, służące do ładowania. Sound Cube BT wyposażono w akumulator Li-ion o pojemności 400 mAh, zapewniający nawet 5-godzinną pracę bez ładowania. Produkt dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych - białej oraz czarno-białej - będzie oferowany w cenie 49,99 zł.

Przewodowa mysz optyczna Scorpion to propozycja dla graczy. Pewnie leży w dłoni, a dzięki metalowej konstrukcji i przewodowi w oplocie charakteryzuje się dużą wytrzymałością i trwałością. Mysz gamingowa Scorpion pracuje w szerokim zakresie rozdzielczości: od 250 do 3200 DPI, dzięki czemu to idealne rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagających użytkowników. Użyteczność i łatwość obsługi myszy zwiększa 9 przycisków funkcyjnych oraz rolka przewijania. Gryzoń łączy się z komputerem za pomocą przewodu USB (długość 180 cm). Mysz jest kompatybilna z komputerami z systemem: Windows 7, 8, 10, Vista, XP, 2000, 98. Dostępna będzie w cenie 99,99 zł.

Przewodowe słuchawki gamingowe Scorpion również dedykowane są fanom gier komputerowych. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały komfort użytkowania podczas wielogodzinnych potyczek i rywalizacji. Wygodę noszenia zapewniają miękkie poduszki oraz wytrzymała konstrukcja z elastycznym pałąkiem i możliwością regulacji. Słuchawki posiadają wbudowany mikrofon, który gwarantuje skuteczną komunikację z innymi uczestnikami trybu multiplayer. Urządzenie posiada również możliwość regulacji głośności dźwięku w kontrolerze, co znacznie skraca czas potrzebny na regulację ustawień w trakcie gry. Dodatkowych wrażeń dostarcza podświetlenie LED. Słuchawki gamingowe Scorpion posiadają przewód o długości 2,3 m, który umożliwia swobodną zmianę pozycji, a nawet wstanie od komputera bez ściągania słuchawek. Słuchawki oferowane będą w cenie 99,99 zł.

Gramofon Vintage Sound, głośnik bezprzewodowy Touch BT, głośnik bezprzewodowy Sound Cube BT, a także przewodowa mysz Scorpion i słuchawki gamingowe Scorpion, posiadają znak jednostki certyfikującej TÜV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

Wymienione produkty marki Hykker znajdą się w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce. Oferta ważna jest od 27 listopada do 10 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów.