Nowe projektory Epson na Audio Video Show

Projektor 3LCD Epson EH-TW7400 wspiera pakiet technologii wizualnych PRO-UHD. Składa się nań szereg udogodnień, w tym optymalizacja 4K, wysoki współczynnik kontrastu dynamicznego na poziomie 200 000:1 oraz obsługa standardów Full HD, UHD BD i HDR. Efektem finalnym jest istotne zwiększenie jakości i komfortu oglądania filmów.

Miniaturowy projektor LightScene EV-100 to sprzęt dedykowany do wyświetlania interaktywnych treści marketingowych na wystawach sklepowych lub innych materiałów w galeriach czy muzeach. Rozdzielczość WXGA oraz jasność 2000 lumenów i funkcja oświetlenia punktowego w połączeniu z niemal miniaturowym rozmiarem sprawiają, że jest to atrakcyjne rozwiązanie do wielu zastosowań.

Podczas Audio Video Show 2018 uczestnicy będą mogli zapoznać się również z innymi produktami do projekcji obrazów adresowanymi zarówno do miłośników kino domowego, jak i do klienta biznesowego oraz rynku edukacyjnego. W celu jak najbardziej wiarygodnej prezentacji rozwiązań prezentowane będą one w stworzonych do tego przestrzeniach, takich jak pokój, w którym prezentowane będą modele do kina domowego (w tym flagowiec EH-TW7400) czy klasa szkolna do prezentacji systemów projekcji interaktywnej dla edukacji.

Osobną atrakcją będzie pokaz mappingu z użyciem laserowego projektora EB-L1505U wyświetlanego na jednym z najbardziej wydajnych urządzeń wielofunkcyjnych do druku atramentowego z serii WorkForce Enterprise.