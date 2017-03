Nowe projektory NEC z serii ME

Szkoły i firmy poszukują technologii wzmacniającej współpracę i grupową naukę. Projektory z serii ME zostały wyposażone przez NEC w autorską funkcjonalność służącą do udostępniania ekranu podczas pracy zespołowej (MultiPresenter). Dzięki możliwości podłączenia do projektora za pomocą kabla LAN lub bezprzewodowo do 16 urządzeń jednocześnie, wbudowane funkcje MultiPresentera umożliwiają użytkownikom równoczesną współpracę i przesyłanie bezprzewodowo do projektora prezentacji z dowolnego urządzenia z systemem operacyjnym: Windows, MacOS, Android lub iOS. Do wyświetlenia własnych materiałów innym uczestnikom nie jest wymagany dostęp do Internetu, ani sieć bezprzewodowa.

Nowa seria ME oferuje czas pracy lampy wydłużony do 9000 godzin. Dodatkowo projektory są zgodne z ekologiczną filozofią NEC Green Vision dzięki technologii ECO Mode i funkcjom oszczędzania energii, takim jak szybkie uruchamianie i bezpośrednie wyłączanie. Wszystkie te czynniki zmniejszają całkowity koszt posiadania.

Dostępność

6 nowych modeli z serii ME o jasnościach 3000, 3300 oraz 3600 ANSI Lumenów i rozdzielczościach XGA i WXGA jest już dostępnych na polskim rynku. W najbliższych miesiącach w sprzedaży pojawią się również modele o jasności 4000 ANSI Lumenów.