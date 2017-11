Nowe przełączniki od NETGEAR

Nowe modele z serii 900 to zaawansowane, wszechstronne, 8-portowe przełączniki do gier i przesyłania strumieniowego. Oba urządzenie zostały zaprojektowany z myślą o nie tylko o graniu na najwyższym poziomie, ale również o przesyłaniu strumieniowym multimediów w jakości 4K UHD oraz zapewnieniu jak najbardziej wydajnej domowej łączności sieciowej.

Przełączniki doskonale sprawdzą się nie tylko w warunkach domowych, ale również w biurze, bez względu na wielkość przestrzeni. Oba modele posiadają wbudowany organizer kabli, w postaci specjalnych otworów, dzięki którym znika problem plątaniny przewodów. Z kolei zainstalowany przycisk włączania/wyłączania diody LED portu pozwala zachować ciszę i porządek w otoczeniu pracowniczym.

GS908 i GS908E mają wmontowane bezpośrednie połączenie kablowe Ethernet, umożliwiające podłączenie ich do telewizora Smart TV, konsoli do gier, odtwarzacza filmów (Apple TV, Fire TV, Roku itp.), dysku NAS, adaptera telefonii VoIP, kamery IP czy innych systemów nadzoru.

Co ciekawe, przełącznik GS908E może również służyć jako stacja ładująca za pośrednictwem USB. Oba porty są umieszczone w dogodny sposób - z tyłu urządzenie - co umożliwia ładowanie np. smartfona lub tableta. Wartość mocy maksymalnej zasilania wynosi 20 W i 10 W, co oznacza, że jest możliwe ładowanie dwóch tabletów lub energochłonnych urządzeń w tym samym czasie.

Cena GS908 to 219 złotych brutto.

Cena GS908E to 299 złotych brutto.