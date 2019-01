Nowe radio internetowe w ofercie Kruger&Matz

Radio internetowe Kruger&Matz posiada szereg możliwości. To właśnie dzięki nim, użytkownik może zdecydować jakiej muzyki i z jakiego nośnika w danej chwili ma ochotę posłuchać. Oprócz podstawowej funkcji radia FM i DAB+, KM 816 wykorzystując dostęp do sieci Wi-Fi pozwala odtwarzać ponad 27 tysięcy stacji internetowych. Co więcej, nie trzeba za każdym razem szukać od nowa ulubionych stacji. Dla większego komfortu obsługi, radio zapamięta 90 częstotliwości FM i DAB+ oraz 250 stacji internetowych.

Model ten wyposażony został także w Bluetooth o zasięgu do 10 m, a także wejście AUX, dzięki którym użytkownicy mogą słuchać własnej playlisty z telefonu lub odtwarzacza MP3. Co więcej funkcja DLNA sprawia, że za pośrednictwem serwera UPnP można też odtwarzać muzykę bezprzewodowo prosto z komputera.

Poranna pobudka może stać się przyjemniejsza gdy, zamiast tradycyjnego alarmu, z głośników popłyną dźwięki francuskich ballad, jazzu, rock'n'rolla bądź innej muzyki z ulubionych stacji radiowych. Z kolei dzięki funkcji stacji pogodowej, nie ruszając się z łóżka można dowiedzieć się czy przed wyjściem z domu włożyć sandały czy zabrać parasol. Umieszczony na przednim panelu kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4'' pokazuje bieżącą sytuację pogodową, a także informacje z rynków finansowych.

Dla większej wygody, urządzenie możemy obsługiwać nie tylko poprzez wbudowany panel sterujący, ale również pilotem zdalnego sterowania lub smartfonem za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Air Music Control dostępnej w App Store lub Google Play. Korzystanie z aplikacji daje możliwość m.in. łatwej i komfortowej obsługi menu urządzenia, ustawiania zdjęcia na ekranie startowym czy nagrywania wiadomości głosowych.

Radio internetowe Kruger&Matz KM 816 jest dostępne w cenie 449 zł.