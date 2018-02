Nowe routery TP-Link Archer C3150 i Archer C2300

Oba rutery zostały wyposażone w porty USB 3.0 i 2.0, co pozwala na stworzenie domowego centrum rozrywki. Wystarczy podłączyć do routera dysk zewnętrzny i można cieszyć się łatwym dostępem do plików. Posiadają również gigabitowe porty Ethernet, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości urządzeń przewodowych w naszym domu.

Interfejs urządzeń jest przejrzysty, a kreator konfiguracji pozwala na szybkie stworzenie połączenia z siecią i udostępnienie WiFi w całym domu. Dodatkowo routerami można zarządzać za pomocą aplikacji TP-Link Tether, która dostępna jest na urządzenia mobilne. Oprogramowanie obu urządzeń pozwala między innymi na kontrolę dostępu, zarządzanie siecią lokalną, zdalne zarządzanie siecią i kontrolę rodzicielską.

Archer C3150 pracuje w dwóch pasmach 2,4GHz oraz 5GHz a jego łączna prędkość to 3150Mb/s. Stabilność i szybkość WiFi wspierana jest przez NitroQAM oraz 4-Stream. Zastosowanie technologii MU-MIMO pozwala na jednoczesną komunikację z czterema urządzeniami, a Smart Connect automatycznie wybiera najlepsze pasmo dla każdego z urządzeń. Za stabilną pracę routera odpowiada dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,4GHz. WiFi rozsyłane jest za pomocą czterech wydajnych anten zewnętrznych, a technologia kształtowania wiązki dodatkowo zwiększa jakość połączenia.

Dwupasmowy Archer C2300 osiąga łączną prędkość na poziomie 2,25Gb/s. Stabilność i szybkość WiFi wspierana jest przez NitroQAM a technologia MU-MIMO pozwala na jednoczesną komunikację z trzema urządzeniami. Router ma na pokładzie dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,8GHz firmy Broadcom, który koordynuje każdy proces, aby zapewnić najwyższą prędkość transmisji na wielu urządzeniach jednocześnie. Trzy zewnętrzne anteny wspierane technologią Range Boost sprawiają, że sygnał rozsyłany jest na większej powierzchni.

Oba urządzenia zamknięte są w obudowach o minimalistycznym designie. Diody mogą zostać wyłączone, aby nie przeszkadzały podczas snu lub codziennych czynności.