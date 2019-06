Nowe rysiki Bamboo Ink i Bamboo Ink Plus

Bamboo Ink

Ten inteligentny rysik z czułą na nacisk cienką końcówką umożliwia precyzyjną i naturalną pracę z szeroką gamą urządzeń obsługujących pióra cyfrowe. Zapewnia on łatwy dostęp do aplikacji Windows Ink Workspace i jest idealny do sporządzania notatek i adnotacji. Dobrze wyważony uchwyt i wytrzymała bateria pomagają w pełnym rozwijaniu pomysłów. Ponieważ w tym rysiku postawiono na wydajność i łatwość obsługi, nowy Bamboo Ink jest dostępny w konkurencyjnej cenie, zachowując jednocześnie najlepsze cechy poprzedniej generacji.

Bamboo Ink Plus

Ten inteligentny rysik uwalnia pełen potencjał urządzeń z systemem operacyjnym Windows 10, obsługujących pióra cyfrowe. Wystarczy naciśnięcie przycisku, aby rysik Bamboo Ink Plus uruchomił aplikację Windows Ink Workspace. Dzięki temu użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do sporządzania notatek i kreatywnych aplikacji, takich jak Bamboo Paper, Sticky Notes, Screen Sketch itp. Rysik Bamboo Ink Plus zaprojektowano specjalnie z myślą o rysowaniu, pisaniu i szkicowaniu bezpośrednio na ekranie. Aby rysowanie było jak najbardziej naturalne i precyzyjne, rysik Bamboo Ink Plus rozpoznaje nachylenie (w połączeniu z niektórymi urządzeniami), reagowanie również w przypadku lekkiego dotyku i trzy wymienne wkłady. Wytrzymałą baterię można naładować przez USB, a ergonomiczna konstrukcja rysika Bamboo Ink Plus zapewnia wrażenie komfortu i wyważenia, nawet podczas wielu godzin pracy.

Dwa rysiki, nieskończenie wiele możliwości

W wyniku strategicznej współpracy firm Wacom i Microsoft w ramach Universal Pen Framework (UPF), rozpoczętej w 2016 r., rysiki Bamboo Ink i Bamboo Ink Plus są zoptymalizowane pod kątem aplikacji Windows Ink i współpracują z wieloma urządzeniami obsługującymi pióra cyfrowe.

Oba rysiki automatycznie obsługują protokół Wacom Active ElectroStatic (AES) 1.0 i Microsoft Pen Protocol (MPP) 1.5. Rysik Bamboo Ink Plus obsługuje nawet wersje 2.0 obu protokołów, zapewniając jeszcze lepszą wydajność. Domyślnie obsługiwany jest protokół MPP, ale przełączenie na AES jest tak łatwe, jak naciśnięcie i przytrzymanie przełącznika bocznego.

Ceny i dostępność

Bamboo Ink jest dostępny za rekomendowaną cenę detaliczną 59,90 EUR a Bamboo Ink Plus kosztuje odpowiednio 99,90 EUR.