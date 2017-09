Nowe słuchawki dla dzieci - JBL JUNIOR

JBL JR300 to bezpieczne, lekkie i dopasowane rozmiarem do dzieci przewodowe słuchawki nauszne. Pozwalają cieszyć się wysokiej jakości brzmieniem JBL nawet najmłodszym entuzjastom muzyki. Zaprojektowano je uwzględniając ograniczenie głośności odtwarzania (do 85 dB), które jest bezpieczne dla najmłodszych. Słuchawki są wygodne, dopasowują się do ucha dziecka i łatwo je transportować, kiedy nie są używane. JR300 posiadają niezwykle wygodne i miękkie nausznice oraz pałąk, a także nieplączący się płaski przewód, co dodatkowo zwiększa mobilność urządzenia. Dziecko może swoje słuchawki dowolnie personalizować dzięki dołączonym do zestawu naklejkom. Dostępne będą w dwóch kolorach: czerwono-niebieskie (red and blue) i jasnoniebieskie (light blue).

JBL JR300 BT to bezpieczne, lekkie i dopasowane rozmiarem do dzieci bezprzewodowe słuchawki nauszne. Pozwalają na bezprzewodowe odtwarzanie muzyki nawet przez 12 godzin. Szybko ładujący się akumulator w ciągu 10 minut ładuje się tak, że słuchawki mogą pracować przez godzinę. Zaprojektowano je uwzględniając ograniczenie głośności odtwarzania (do 85 dB), które jest bezpieczne dla najmłodszych. Panel kontrolny i obsługa słuchawek są bardzo proste i zaprojektowane z myślą o dzieciach i ich bezpieczeństwie, by mogły z nich korzystać nawet bez pomocy dorosłych. Bluetooth umożliwia łączność bezprzewodową nawet do 15 metrów. Słuchawki są wygodne, dopasowują się do ucha dziecka, a dzięki możliwości złożenia łatwo je transportować, kiedy nie są używane. Dziecko może swoje słuchawki dowolnie personalizować dzięki dołączonym do zestawu naklejkom. Dostępne będą w dwóch kolorach: różowy (pink) i niebiesko-pomarańczowy (blue and orange).