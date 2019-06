Nowe słuchawki dla graczy – SteelSeries Arctis 1

Arctis 1 to multiplatformowy zestaw słuchawkowy dla graczy, który dzięki swojej charakterystyce jest idealny do korzystania również poza domem. Odpinany mikrofon i wąska, niskoprofilowa konstrukcja sprawiają, że gracze mogą cieszyć się z jakości Arctis zarówno przed komputerem, konsolą, jak i w podróży, drodze do szkoły czy pracy.

Uniwersalne złącze jack 3,5 mm umożliwia granie na wszystkich platformach, w tym na: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch i urządzeniach mobilnych. W słuchawkach zastosowano te same przetworniki dźwięku znane z innych modeli serii Arctis, więc gracze nie muszą rezygnować z wysokiej jakości audio - nawet przy tańszym produkcie. Arctis 1 używają również tego samego mikrofonu ClearCast, który zapewnia naturalny klarowny dźwięk i redukcję szumów. Jedyna różnica to fakt, że mikrofon nie jest wysuwany - tak jak w przypadku Arctis 3, 5, 7 i 9X - tylko odpinany. Arctis 1 nie mają opaski pałąka, jak w goglach narciarskich. W zamian zastosowano niskoprofilową konstrukcję, zoptymalizowaną do używania poza domem. Poduszki słuchawek AirWeave oraz pałąkowi ze stalowym wzmocnieniem, gwarantują idealne dopasowanie, długą trwałość i komfort.

Słuchawki Arctis 1 są już dostępne w oficjalnym sklepie internetowym producenta w cenie 255 PLN.