Nowe smartfony Archos

Wszystkie trzy smartfony z serii Core wyróżnia zastosowaniem ekranów w formacie 18:9 - wydłużonych w stosunku do klasycznego formatu 16:9. Nowe urządzenia ARCHOS mają ograniczone do minimum ramki boczne, co zostało podkreślone zastosowaniem szkła 2.5D o zaokrąglonych krawędziach.

ARCHOS Core 55S i Core 57S

Modele Core 55S oraz Core 57S bazują na platformie sprzętowej z czterordzeniowym procesorem o taktowaniu 1,3 GHz, wspieranym przez 1 GB pamięci RAM. W obudowach o gabarytach zbliżonych do klasycznych pięciocalowców, znajdziemy ekrany IPS o przekątnych odpowiednio: 5,45 i 5,72 cala.

Smartfony mają 16 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć o kolejne 128 GB za pomocą karty micro SD. Urządzenia wspierają tryb dual SIM i oferują łączność w standardzie 4G. Z tyłu obudowy każdego z modeli znajduje się 8 MP aparat z autofocusem, mogący rejestrować wideo Full HD z prędkością 30 FPS. Przedni aparat do selfie ma rozdzielczość 2 MP. Baterie w obu modelach są wymienne. Core 55S ma ogniwo o pojemności 2300 mAh, a większy Core 57S ma baterię 2500 mAh. Sugerowane ceny smartfonów to odpowiednio: 429 i 449 złotych.

ARCHOS Core 60S

ARCHOS Core 60S to smartfon z ekranem o przekątnej 6 cali, który dzięki zastosowaniu wyświetlacza w formacie 18:9, mieści się w obudowie o gabarycie smartfona 5,5-calowego. Podobnie jak pozostałe urządzenia z nowej serii Core, model 60S napędzany jest przez czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,3 GHz, ale zastosowano tu 2 GB pamięci RAM. Wyróżnia się podwójnym aparatem z tyłu: 13 MP + 2 MP oraz przednim aparatem 5 MP.

Pamięć wewnętrzną o pojemności 16 GB można rozszerzyć za pomocą karty micro SD - podobnie jak w modelach Core 55S i 57S. Smartfon ma dodatkowo czytnik linii papilarnych umieszczony z tyłu obudowy. Urządzenie wspiera tryb dual SIM i komunikację 4G, a jego wymienialna bateria ma pojemność 3000 mAh. Cena sugerowana ARCHOS Core 60S w Polsce to 649 złotych.

Nowe smartfony zostaną zaprezentowane na stoisku firmy ARCHOS podczas zbliżających się targów MWC 2018. W sprzedaży pojawią się na wiosnę.