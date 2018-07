Nowe smartfony SONY na targach IFA

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, jakie telefony zdecyduje się pokazać Sony. Jeśli przecieki się potwierdzą, to na scenie w Berlinie będzie można zobaczyć takie smartfony, jak Xperia XZ3 oraz Xperia XZ3 Premium.

Plotki wskazują również na to, iż japoński producent może zdecydować się na implementację aż 4 aparatów fotograficznych do swojego najnowszego smartfona - dwa oczka miałyby znaleźć się zarówno na przedniej, jak i tylnej obudowie. Oprócz tego możemy spodziewać się procesora Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej oraz baterii o pojemności 3420 mAh. Całość uzupełni Android 9.0 P, którego premiera odbędzie się już we wrześniu tego roku.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę. Jedno jest pewne: Sony przygotowuje na berlińskie targi konkretną niespodziankę.