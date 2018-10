Nowe soundbary od Harman Kardon

Harman Kardon Enchant 800 to nowy 8-kanałowy soundbar typu All-in-One. Wyposażono go w technologię MultiBeam Surround Sound z kalibracją Automatic MultiBeam Calibration (AMC), która zapewnia efekty przestrzenne bez dodatkowych przewodów i głośników. Wbudowany Chromecast pozwala na strumieniowe odtwarzanie muzyki wysokiej jakości za pomocą Wi-Fi z ponad 200 serwisów streamingowych. Harman Kardon Enchant 800 posiada wejście i wyjście HDMI z HDCP 2.2 z ARC i CEC, 4K, HDR10, wejście analogowe i optyczne, Bluetooth 4.2 oraz Wi-Fi. Można go obsługiwać pilotem z TV. Soundbar dostępny jest w kolorze czarnym.

Harman Kardon Enchant 1300 to 13-kanałowy soundbar typu All-in-One. Wyposażono go w technologia MultiBeam Surround Sound z kalibracją Automatic MultiBeam Calibration (AMC), która zapewnia efekty przestrzenne bez dodatkowych przewodów i głośników. Wbudowany Chromecast pozwala na strumieniowe odtwarzanie muzyki wysokiej jakości za pomocą Wi-Fi z ponad 200 serwisów streamingowych. Harman Kardon 1300 posiada 3 wejścia i wyjście HDMI z HDCP 2.2 z ARC i CEC, 4K, HDR10, wejście analogowe i optyczne, Bluetooth 4.2 oraz Wi-Fi. Można go obsługiwać pilotem z TV. Soundbar dostępny jest w kolorze czarnym.

Harman Kardon Enchant Sub to nowy bezprzewodowy aktywny subwoofer 10" (250 mm) z głośnikiem niskotonowym, który pozwala zapewnić dodatkowy potężny bas dla soundbarów Enchant 800 i 1300. Subwoofer dysponuje mocą 200 W RMS, a jego moc szytowa wynosi 400 W. Całość zamknięta jest w pięknie stylizowanej obudowie z portem typu bass-reflex. Pasmo przenoszenia subwoofera wynosi 35 Hz - 160 Hz.

Sugerowana cena detaliczna: 2999 zł.