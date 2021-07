Nowe szkło Gorilla Glass

Pora na aparaty

Amerykańska firma Corning zapowiedziała właśnie dwa nowe rodzaje szkła Gorilla Glass, przeznaczone do pokrycia obiektywów aparatów w smartfonach.

Zastosowane w procesie produkcyjnym nowych technologii DX i DX+ sprawi, że do obiektywu dotrze 98% padającego światła (nie ujawniono jednak, jak ma się to do wyniku osiąganego w przypadku poprzednich technologii).

Materiał kompozytowy DX został zastosowany po raz pierwszy w 2018 roku w zegarku Samsung Galaxy Watch, ale wówczas technologia ta nie była jeszcze dopracowana, a szkło gotowe do zastosowania jako osłona obiektywu. Aby sprostać wymaganiom stawianym materiałom wykorzystywanym w aparatach komórkowych, firma Corning musiała przezwyciężyć problemy związane ze zwiększeniem odporności warstwy ochronnej na zarysowania bez obniżania jakości układu optycznego. Zwiększenie odporności na zarysowania zwykle prowadzi do powstawania mniej wyraźnego obrazu.

Corning ogłosił, że pierwszym klientem, który zastosuje szkło Gorilla Glass DX jako osłonę obiektywów aparatu będzie Samsung. Nie wiadomo kiedy i w jakim urządzeniu pojawi się nowa osłona; mówi się o modelach Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3.

fot. Pixabay