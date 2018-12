Nowe tablety od Apple?

Seria Mini, to linia iPadów, która nie była bardzo dawno odświeżana przez producenta z jabłkiem w logo - to jednak wkrótce ma się zmienić. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że Apple planuje zaprezentować kolejną wersję swojego tabletu oraz dodać do portfolio sprzęt z dużym ekranem, który nie będzie posiadał wysokiej ceny.



Nowy, tani iPad miałby posiadać ekran o przekątnej 10 cali. Niestety plotki nie wspominają w żaden sposób o jego cenie - urządzenie zostanie zaprezentowane najpewniej w drugiej połowie przyszłego roku.



iPad Mini 5 miałby z kolei pojawić się na początku 2019 roku.