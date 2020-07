Nowe technologie ładowania: Oppo wprowadza nowości

Szybko do pełna

Oppo, globalny producent urządzeń typu smart, przedstawił ciekawe technologie zasilania.

Technologia szybkiego ładowania 125 W to według producenta przełom w błyskawicznym ładowaniu urządzeń, który ma szansę zrewolucjonizować rynek telefonów. Jak informuje Oppo, dzięki zaawansowanym algorytmom szyfrowania i rygorystycznej kontroli temperatury urządzenia pozostają bezpieczne i wydajne.

Druga propozycja – bezprzewodowe ładowanie AirVOOC 65 W – pozwala naładować baterię szybciej niż w przypadku tradycyjnego ładowania przewodowego. Z kolei miniładowarka SuperVOOC o mocy 50 W oraz miniładowarka 110 W są akcesoriami, które ze względu na ich kompaktowość można zawsze mieć przy sobie.

Ładowanie 125 W

Do stworzenia funkcji szybkiego ładowania 125 W wykorzystano układ techniczny SuperVOOC, ale z szeregiem ulepszeń sprzętowych. Obsługuje ona systemy ładowania o mocy nawet do 20 V, 6.25 A i ma znacznie wyższe parametry gęstości mocy, co efektywnie skraca czas ładowania baterii, a przy tym nie wpływa na zwiększenie rozmiaru ładowarki.

Jak podaje producent, bateria została wyposażona w podwójne ogniwa 6C o wysokim współczynniku wydajności oraz w struktury wieloelementowe, pompy ładowania i wysoko zintegrowany moduł MCU, który zwiększa wydajność ładowania.

Oppo zapewnia, że w 5 minut zasilimy 41% baterii o pojemności 4000 mAh, a proces całkowitego naładowania trwa 20 minut. Jednocześnie usługa jest wstecznie zgodna z protokołami ładowania SuperVOOC i VOOC, a także obsługuje główne protokoły, takie jak 65 W PD czy 125 W PPS.

Bezprzewodowo

Firma Oppo zaprezentowała też koncepcyjny model bezprzewodowej ładowarki wykorzystującej technologię AirVOOC 65 W. Akcesorium ma rzeźbioną szklaną powierzchnię i wykonane zostało metodą szybkiego bezmatrycowego prototypowania. Po raz pierwszy zastosowano ją na rynku konsumenckich urządzeń elektronicznych.

Tylna część ładowarki wyposażona jest układ chłodzenia, który pozwala dostosować poziom ciepła pochodzącego z zewnątrz i generowanego przez urządzenie. Dzięki temu telefon się nie nagrzewa. Temperatura jego tylnej części jest utrzymywania na poziomie o ok. 2℃ niższym niż przy zastosowaniu wyłącznie wentylatora.

Efekt pełnego naładowania osiąga się tu po 30 min.

fot. Oppo