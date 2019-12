Nowe układy Qualcomm Snapdragon z aktualizacją w Google Play

Aktualizowanie aplikacji i niektórych funkcji systemowych Androida za pomocą Sklepu Google to norma. Qualcomm chce natomiast iść o krok dalej i umożliwić aktualizację sterowników w swoich nowych układach Snapdragon 865, 765 i 765G za pomocą Sklepu Play. Zwykle aktualizacja układów mobilnych przeprowadzana była w trakcje uaktualniania samego Androida.

Zmiany mają polegać na aktualizacji sterowników do układów mobilnych analogicznie jak w przypadku aplikacji na smartfonie. Dzięki takiemu zabiegowi szybciej będzie można dostarczać kolejne łatki do komponentów, a co za tym idzie – sprawniej likwidować np. konflikty sprzętowe i teoretycznie zwiększać w ten sposób bezpieczeństwo urządzeń.

Nie wiadomo, w jaki sposób łatki miałyby być dostarczane – czy poprzez bezpośrednie alerty rozsyłane do użytkowników, czy po prostu przez pojawienie się uaktualnień w Sklepie Play.

fot. TeriComroe – Pixabay