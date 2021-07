Nowe ustawy uzdrowią konkurencję?

Podziel się danymi, gigancie

Kongres USA po przeprowadzeniu wielomiesięcznego śledztwa dotyczącego konkurencji zaproponował pięć ustaw, służących uregulowaniu działalności gigantów technologicznych: Amazona, Google'a, Facebooka i Apple'a.

Każda firma była badana z innego powodu: Google za dominację w branży reklamowej i wyszukiwaniu w internecie, Apple za politykę platformy App Store, Amazon za przypadki dyskryminowania sprzedawców zewnętrznych, a Facebook za przejęcia potencjalnych konkurentów, takich jak Instagram, WhatsApp i Giphy.

Dwie z pięciu zaproponowanych ustaw zmusiłyby Facebooka do udostępniania zgromadzonych danych użytkowników konkurującym z nim firmom działającym w branży internetowej. Pozwoliłoby to zapewnić interoperacyjność usług sieciowych. Już obecnie dzięki temu możliwe jest na przykład logowanie się do aplikacji przy użyciu danych Facebooka lub Google'a. Taka praktyka zachęca do korzystania z wielu platform, zamiast zamykania się w jednym konkretnym ekosystemie.

Ustawy są popierane zarówno przez Demokratów, jak i przedstawicieli Partii Republikańskiej

