Nowe wideorejestratory SmartGPS

Jak zakończyć czy rozpocząć wakacje bez przykrych niespodzianek? Przed podróżą można zaopatrzyć się w wideorejestrator, który zapewni zapis ze zdarzeń drogowych z najmniejszym szczegółem.

SmartGPS DVR-1100L Wifi i GPS to urządzenie z wyjątkowym rozwiązaniem, czyli wbudowanym modułem WiFi. Pozwala on na bezprzewodowe połączenie kamery ze smartfonem i - z pomocą specjalnej aplikacji - sterowanie wideorejestratorem za pomocą telefonu, podglądanie obrazu z kamery na ekranie smartfona, przeglądanie filmów i zdjęć. Szerokokątny (prawdziwe 140˚) obiektyw z matrycą Sony Exmor Sensor pozwala na rejestrację filmów w jakości True-Full HD i wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 4320 x 3240 pikseli. Dodatkowym plusem SmartGPS DVR-1100L Wifi i GPS jest wbudowana bateria litowo-jonowa, dzięki której urządzenie przez krótki czas może działać także bez zewnętrznego zasilania. Wideorejestrator jest kompatybilny z kartami pamięci SDHC do 64GB i wyposażony w czuły mikrofon, który umożliwia rejestrowanie dźwięku w najwyższej jakości.

SmartGPS DVR-1100L WiFi i GPS kosztuje 399 złotych. W zestawie, poza kamerą samochodową znajdują się uchwyt, ładowarka, kabel USB oraz krótka instrukcja.

SmartGPS DVR-1300L GPS to wideorejestartor samochodowy klasy premium z rejestracją filmów w jakości Super HD. Wideorejestrator posiada szerokokątny (prawdziwe 160˚) obiektyw „super wide angle" z matrycą CMOS Sensor, co pozwala na rejestrację filmów w jakości Super HD i wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 4000 x 2250 pikseli. Dzięki funkcjom HDR i WDR urządzenie samo poprawia jakość nagrania. Pierwsza zwiększa rozpiętość tonalną zarejestrowanego obrazu, druga to system poszerzonego zakresu dynamiki, który reguluje czytelność całości obrazu w obiektach o różnym poziomie oświetlenia. Przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania, nagrany film można wyświetlić wraz z prezentacją mapy i z lokalizacją pojazdu.

Wnętrze SmartGPS DVR-1300L skrywa procesor Ambarella, który nie tylko ma wbudowany moduł GPS, ale ostrzega też przed fotoradarami. Urządzenie posiada bazę fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Dzięki temu w porę potrafi ostrzec kierowcę, że powinien zwolnić. Wideorejestrator jest także wyposażony w tak zwany alert zmęczenia. Ostrzega więc o konieczności odpoczynku po zadanym czasie prowadzenia auta. Urządzenie jest kompatybilne z kartami pamięci SDHC do 128 GB.

SmartGPS DVR-1300L kosztuje 499 złotych. W zestawie, poza kamerą samochodową znajdują się uchwyt, ładowarka, kabel USB i krótka instrukcja.