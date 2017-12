Nowe wzmacniacze sygnału WiFi od NETGEAR

Bardzo często zdarza się, że sprzęt sieciowy od dostawcy usług internetowych nie zapewnia wystarczająco silnego sygnału w całym domu lub mieszkaniu. Nowe urządzenia z popularnej rodziny wzmacniaczy NETGEAR Nighthawk są rozwiązaniem na tego typu problemy.

Model Nighthawk X6S (EX8000) jest pierwszym trzykanałowym wzmacniaczem sygnału WiFi, wyposażonym w dedykowany kanał WiFi o prędkości 1,7 Gb/s i częstotliwości 5 GHz, który umożliwia osiągnięcie wyższych prędkości połączenia z Internetem we wszystkich urządzeniach sieciowych (między innymi tabletach, smartfonach czy laptopach). Co ważne, współpracuje on ze wszystkimi routerami WiFi oraz obsługuje bramki ISP, korzystając - w odróżnieniu od innych dostępnych na rynku wzmacniaczy - z tej samej nazwy sieci WiFi (SSID).

X6S (EX8000) wyposażony został również w funkcję Smart Roaming, która zapewnia inteligentne połączenie urządzeń mobilnych. W ten sposób użytkownik może bez przeszkód korzystać z Internetu bądź oglądać filmy w serwisach YouTube i Netflix - nawet jeśli przemieszcza się po domu. Co więcej, X6S ma wbudowane cztery porty Gigabit Ethernet oraz jeden port USB, umożliwiające podłączenie urządzeń takich, jak telewizory Smart TV czy konsole do gier.

Drugie z premierowych urządzeń, Nighthawk X4S (EX7500), to pierwszy na świecie trzykanałowy wzmacniacz sygnału WiFi do montażu w gniazdku elektrycznym. Urządzenie zapewnia łączną prędkość do 2,2 Gb/s, korzystając z ustawionych wcześniej nazwy sieci WiFi i hasła. Maksymalne zwiększenie zasięgu domowej sieci WiFi odbywa się za pomocą jednego przycisku, a wszystko to za sprawą innowacyjnej technologii Nighthawk Mesh.

W modelu EX7500 zastosowano również technologie Tri-Band i FastLane3, które zapewniają współdziałającym z nim urządzeniom dostęp do szybkiej sieci WiFi poprzez maksymalizację przepustowości. Wzmacniacz powinien przypaść do gustu zwłaszcza miłośnikom urządzeń mobilnych, ponieważ jego instalacja z poziomu przeglądarki internetowej jest bardzo prosta i intuicyjna. Nighthawk X4S, podobnie jak model EX8000, wyposażony jest w funkcję Smart Roaming

Cena NETGEAR Nighthawk X6S (EX8000) wynosi 817 zł brutto, zaś modelu Nighthawk X4S (EX7500) 599 zł brutto.