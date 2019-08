Nowe zagrożenie na serwisach randkowych

Do tej pory oszuści randkowi w wersji online działali w ten sposób, że nawiązywali z użytkownikami serwisów o tej tematyce romantyczną relację, a następnie prosili ich o przelanie pieniędzy - na przelot czy opłaty prawne. Teraz jednak zmienili styl pracy i zamiast żądać pieniędzy, angażują użytkowników do tego, by je prali. O nowym trendzie wśród cyberprzestepstw poinformował wczoraj (5 sierpnia br.) dział przestępczości internetowej FBI w specjalnym ostrzeżeniu.

Randkowicz czy muł pieniężny

Zasada działania oszustów randkowych jest prosta - nawiązują oni relację z ofiarą, a następnie przekonują ją do otwarcia rachunku bankowego pod pozorem wysyłania lub otrzymywania pieniędzy. W ten sposób użytkownik portalu randkowego staje się mułem pieniężnym (określenie osoby, która została zwerbowana przez organizację przestępczą do prania pieniędzy).

W innych przypadkach cyberprzestępcy podszywają się pod obywateli Europy lub Amerykanów mieszkających za granicą. Po kilku miesiącach budowania zaufania ofiara jest informowana o lukratywnej okazji biznesowej. Do otrzymania pieniędzy od rzekomego inwestora potrzebne jest jednak konto w amerykańskim banku. Gdy użytkownik je założy, jest proszony o przesłanie pieniędzy na inne konta kontrolowane przez oszustów.



Podejrzane zachowania

Na skutek oszustwa finansowego w takim wariancie nie tracimy pieniędzy, jednak możemy ponieść prawne konsekwencje uczestnictwa w procederze prania brudnych pieniędzy. Dlatego FBI zaleca użytkownikom witryn randkowych szczególną ostrożność, zwłaszcza, że większość administratorów tych portali nie prowadzi kontroli kryminalnej podczas rejestracji konta.

Naszą czujność powinny budzić takie zachowania jak np. prośby o natychmiastową rozmowę lub przesłanie wiadomości e-mail poza witryną randkową czy też prośby o pomoc w jakichkolwiek transakcjach - otwarciu rachunku bankowego, wpłacaniu lub przekazywaniu środków. Podejrzana może być również sytuacja, w której nowo poznana osoba sygnalizuje nagły kryzys osobisty i żąda pomocy finansowej.

Z danych FBI wynika, że w ubiegłym roku przestępstwa związane z randkowaniem były siódmym najczęściej zgłaszanym oszustwem oraz drugim - pod kątem wielkości strat finansowych poniesionych przez ofiary.



Fot. Congerdesign/Pixabay