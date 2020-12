Nowe zegarki fitness Amazfit

Za niewielkie pieniądze

Pierwszy zegarek to Amazfit GTS 2 mini, będący pomniejszoną wersją zaprezentowanego we wrześniu smartwatcha. Sprzęt oferuje ekran o przekątnej 1,55 cala i rozdzielczości 354x306 pikseli, jest też wodoszczelny do 50 m. Całość waży zaledwie 19,5 g. Zegarek wyposażono w pulsometr, mierzący poziom natlenienia krwi oraz stres.

Ze smartwatchem można połączyć się za pomocą interfejsu Bluetooth 5.0 LE. Zegarek ma też wbudowany GPS oraz NFC i głośnik, pozwalający sterować nim z poziomu asystenta głosowego. Na razie smartwatch nie wspiera płatności Google, to jednak kwestia tego, że debiutował tylko w Chinach. Stojąca za nim firma Huami planuje jednak zostać producentem globalnym i wersje na inne rynki będą pozbawione tego ograniczenia.

Amazfit GTS2 mini ma też oprogramowanie pozwalające analizować nasze postępy w 70 dyscyplinach sportu. Bateria o pojemności 220 mAh zapewnia 14-21 dni pracy, w zależności od tego, czy korzystamy z trybu standardowego czy energooszczędnego.

Tańszy, ale Pro

Drugą nowością jest Amazfit POP Pro, czyli usprawniona wersja modelu wydanego przez firmę w zeszłym miesiącu. To tańsza wersja GTS2 mini. Wyposażona jest w mniejszy wyświetlacz typu TFT o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 320x302. Również jest wodoszczelny i posiada pulsometr oraz moduł GPS. Wspiera też standard łączności Bluetooth 5.0 LE. Dodatkowe ograniczenia to krótszy, wynoszący około 9 dni czas pracy na baterii i nieco mniej obsługiwanych dyscyplin (około 60).

GTS2 mini został wyceniony w Chinach na około 400 zł, a POP Pro na 250 zł. Oba smartwatche mają trafić wkrótce do kolejnych krajów, tam ich cena będzie prawdopodobnie odrobinę wyższa.

fot. Huami