„Nowoczesna kryptografia” - praktyczny przewodnik po współczesnym szyfrowaniu

RSA, TLS, szyfrowanie uwierzytelnione - te i pokrewne określenia powinny coś mówić każdemu internaucie, ale czy faktycznie wiemy, co się za nimi kryje? Właśnie o tym, jak „od podszewki" wygląda zabezpieczanie danych, traktuje „Nowoczesna kryptografia" wydana nakładem PWN-u. Jean-Philippe Aumasson, inżynier specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa, przybliża najważniejsze pojęcia związane ze współczesnym szyfrowaniem, ale pisze także np. o komputerach kwantowych i możliwościach ich użycia w kryptografii. Autor nie ogranicza się do nieprzystępnej teorii - w każdym rozdziale opisuje przykłady wykorzystania szyfrowania oraz komplikacje, do których czasem dochodzi po złej implementacji zabezpieczeń. Za 320 stron wiedzy zapłacimy 79 zł.