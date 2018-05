Nowojorskie premiery Acera

Największe wrażenie zrobił na nas laptop Swift 5 z ekranem 15,6 cala, metalową obudową i procesorem Core i7 najnowszej, ósmej generacji. Co najciekawsze, notebook waży poniżej kilograma. Producent deklaruje wytrzymałość baterii na poziomie 12 godzin - zapewne podczas typowego użytkowania, ale i tak parametry tego sprzętu sprawiają duże wrażenie, podobnie zresztą jak wygląd. Cena urządzenia nie jest znana, choć można spodziewać się, że raczej nie będzie należeć do niskich. Swift 3 jest linią tańszą, ale i cięższą, choć 1,8 kg to wcale nie jest dużo. Podziw budzi ekran - zawdzięczamy to m.in. użytym w „trójce" i „piątce" wąskim ramkom dookoła matrycy.

Również i dla miłośników cyfrowej rozrywki Acer przygotował wachlarz nowości. To przede wszystkim opracowane z myślą o graniu bardzo wydajne notebooki: Predator Helios 500 i biały Helios 300, który swą barwę zawdzięcza wznowieniu pod postacią specjalnej edycji. Interesujące laptopy, choć w kwestii wydajności ustępują komputerom stacjonarnym z serii Orion. To świetne i bardzo szybkie maszyny, które na pewno znajdą odbiorców gotowych wyłożyć nieco więcej pieniędzy, by dostać sprzęt wysokiej klasy. Obok „gwiezdnych" modeli pojawił się również Nitro 50, który za sprawą dużej wydajności umożliwiającej granie w rozdzielczości 4K i optymalizacji ruchu sieciowego powinien zainteresować streamerów. Niezależnie od wyboru „skrzyni", producent sugeruje ustawienie obok niej ekranu Acera. Pokazano dwie serie monitorów: VG0 i RG0. Obydwie skonstruowano na bazie paneli IPS o czasie reakcji obniżonym do 1 ms. Najciekawsza jest jednak cena: najdroższe z nich to koszt maksymalnie tysiąca złotych.

Acer pokazał także sprzęt przeznaczony do użytku biurowego i sektora edukacji. To wykorzystujące stworzony przez Google'a ekosystem Chrome OS tablet oraz linia laptopów, w przypadku której najwydajniejsze modele wyposażono w procesory z rodziny Intel Core. To dość hermetyczne urządzenia, powinny jednak znaleźć nabywców - prezentują się solidnie, co przy cenie zaczynającej się od 1599 zł może przekonać do zakupu.

Na pokazie nie zabrakło również akcesoriów. Oprócz gamingowych plecaków i odpornej na zniszczenie skrzyni do przewożenia sprzętu, Acer zademonstrował klawiaturę mechaniczną Aethon 500 i mysz Cestus 510. Ta ostatnia jest o tyle ciekawa, że jako pierwsza na świecie została wyposażona w dwie pary przełączników, które zmieniamy suwakami pod gryzoniem. Wybór różnicuje odczuwanie kliku - w mechanicznych Omronach jest on wyraźny i dość twardy, klasyczne zaś są bardziej miękkie. Gracz ma wybór i... trwałość w postaci 70 mln kliknięć na każdą parę.