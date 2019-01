Nowości Acera na BETT 2019 w Londynie

Wśród nich znalazły się nowe 12-calowe Chromebooki 512 i Spin 512, które dzięki funkcjom takim jak podwójna kamera internetowa, przyjazna dzieciom klawiatura i ekran dający większą przestrzeń, sprawdzą się chociażby podczas zajęć prowadzonych w szkołach.

Z kolei 11,6-calowe Chromebooki 311 i Spin 511 to propozycja skierowana m.in. do przedszkolaków i uczniów młodszych klas -posiadają one wyświetlacze ze szkłem Corning Gorilla Glass i powłoką antybakteryjną, a ich klawiatura jest odporna na zalanie. Poradzą sobie także z upadkami z dużej wysokości.

Acer TravelMate B114-21 to natomiast nowy model laptopa, który będzie wsparciem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. To urządzenie, w którym dzięki szerokiemu, 14-calowemu ekranowi Full HD i zawiasom 180 stopni, ekran można położyć na płasko. Pomoże to we wspólnej pracy i udostępnianiu materiałów innym uczniom.