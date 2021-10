Nowości Huawei: smartfon nova 9, zegarek Watch GT 3 oraz słuchawki FreeBuds Lipstick

Średniak z fotograficznym zacięciem

Choć wspomniane FreeBuds Lipstick siłą rzeczy przeznaczone są raczej dla kobiet, to już najmłodszy przedstawiciel rodziny smartfonów Huawei powinien znaleźć szersze grono odbiorców. Telefon nova 9 jest sprzętem ze średniej półki – za wydajność odpowiada tu procesor Snapdragon 778G 4G. Tym samym mamy więc do czynienia z kolejną odsłoną amerykańskiej klątwy, bo choć układ z powodzeniem poradzi sobie na co dzień, to już o najnowszej łączności 5G możemy zapomnieć. W zamian jednak dostajemy przede wszystkim bardzo ciekawie wyglądający zestaw obiektywów Ultra Vision.

Pod głównym umieszczono matrycę o rozdzielczości 50 MPix i wciąż rzadko spotykanym rozmiarze 1/1,56”. Producent chwali się zastosowaniem filtra w układzie RYYB, dzięki czemu w porównaniu do tradycyjnego filtra RGGB możliwe jest rejestrowanie o 40% więcej światła – co ma się przełożyć na wyrazistość fotografii, jak również wyjątkowo dobre możliwości sprzętu w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Huawei podkreśla rolę swojego oprogramowania: Fusion Engine odpowiada za ostrość obrazu, zaś inteligentna redukcja zniekształceń zapewnia wysokiej jakości zdjęcia wykonane z użyciem obiektywu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 MPix. Ponadto do dyspozycji dostaniemy również obiektywy makro oraz głębi obrazu 2 MPix. Z ciekawszych funkcji należy wymienić stabilizację, jak również możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 4K – co ciekawe, korzystając z trybu Dual View, możemy rejestrować obraz jednocześnie z przedniej i tylnej kamery.

Jeśli chodzi o pozostałe aspekty konfiguracji, to na pewno należy zwrócić uwagę na smukłą obudowę: przy grubości 7,77 mm telefon waży 175 g. Nie przeszkodziło to w zastosowaniu akumulatora 4300 mAh, który – dzięki szybkiemu ładowaniu Super Charge 67 W – przywrócimy do życia w 38 minut. Producent chwali się również ekranem OLED o rozdzielczości 2340x1080 i częstotliwości odświeżania 120 Hz – cechuje się on pokryciem palety barw DCI-P3 z deklarowanym błędem odwzorowania barw delta E mniejszym niż 1. Do dyspozycji mamy 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB flasha, ponadto Wi-Fi 6, BT 5.2 oraz NFC. Zabrakło wejścia mini-jack.

Smartfon produkowany jest w dwóch kolorach – błękitnym, opalizującym pod wpływem światła oraz czarnym. W handlu jest póki co w przedsprzedaży: na stronie Huawei w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds 4 kosztuje 2300 zł. Od 12 listopada znajdziemy go zaś na półkach sklepowych.



Huawei nova 8i

Trochę w cieniu starszego brata, ale wciąż może okazać się interesującą pozycją dla kogoś, kto chce wydać na telefon nieco mniej. Za 1500 zł otrzymujemy telefon wyposażony w akumulator 4300 mAh oraz mechanizm Huawei Super Charge 66 W. Ekran IPS o przekątnej 6,67 cala, 60 Hz i z obsługą kinowej gamy kolorów DCI pozwoli wyświetlić fotki robione zestawem obiektywów: głównym o rozdzielczości 64 MPix i z matrycą 1/1,7” któremu partnerują moduły ultraszerokokątny MPix oraz makro i głębi 2 MPix. Przedni aparat smartfonu wyposażono w matrycę rozdzielczości 16 MPix wspomaganą algorytmami sztucznej inteligencji.

Huawei nova 8i produkowany jest w dwóch kolorach: srebrnym i czarnym. Obydwa wymienione telefony są rzecz jasna pozbawione usług Google’a, co w zależności od stopnia przywiązania do produktów amerykańskiego koncernu może mniej lub bardziej przeszkadzać. Warto jednak nadmienić, że Huawei ostatnimi czasy prężnie rozwija swój własny sklep z aplikacjami – w dużej mierze możemy więc stamtąd pobrać interesujące nas aplikacje lub posiłkować się wyszukiwarką, która pomoże ściągnąć je ze źródeł alternatywnych. Póki co nie ma też Harmony OS, zamiast tego dostajemy Androida 11 z nakładką EMUI 12.



Huawei Watch GT3

Do mocnych stron nowego zegarka należy zaliczyć długi czas pracy oraz wiele funkcji, wśród których na pierwszy plan wybijają się m.in. monitorowanie zdrowia i aktywności fizycznej. Wrażenie robi żywotność sprzętu: w trybie oszczędzania energii może on działać nawet do dwóch tygodni na jednym ładowaniu, a dzięki szybkiemu ładowaniu bezprzewodowemu 10 minut „przy gniazdku” pozwoli uzupełnić 20 proc. pojemności akumulatora. Tarczę Huawei Watch GT 3, jak pozostałe smartwatche z serii, osłania wysokiej jakości szkło o zakrzywionych krawędziach. Dzięki zastosowaniu nanopowłoki ochronnej wyświetlacz jest odporny na zarysowania i ślady odcisków palców. Smartwatch występuje w dwóch wariantach: 46 mm (Active, Classic i Elite) oraz 42 mm (Active i Elite).

Podobnie jak poprzednio, Huawei Watch GT 3 może pochwalić się szeroką gamą rejestrowanych dyscyplin. To aż 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Urządzenie zapisuje kluczowe dane, takie jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji. Nie zabrakło całodobowego monitorowania pulsu oraz natlenienia krwi, a także możliwości mierzenia poziomu stresu i jakości snu. Watch GT 3 wyposażono w osiem czyjników, dzięki którym użytkownik otrzymuje dokładniejszy pomiar tętna w porównaniu do poprzedniej generacji urządzenia.



FreeBuds Lipstick

Klejnocik pasujący do damskiej torebki. Słuchawki FreeBuds Lipstick są bowiem specjalną edycją słuchawek dousznych, które z jednej strony są zwyczajnymi „pchełkami”, z drugiej jednak wyróżniają się interesującym, by nie powiedzieć – luksusowym designem. Urządzenie zostało wyposażone w nader oryginalne etui w kształcie szminki. Zostało ono wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej z błyszczącym wykończeniem. Na pierwszy rzut oka – łatwo się pomylić. Wewnątrz opakowania znajdują się eleganckie słuchawki douszne w czerwonym kolorze. FreeBuds Lipstick połączymy bezprzewodowo z urządzeniami wyposażonymi w system Android, Windows, iOS i macOS.