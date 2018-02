Nowości Philipsa na ISE 2018

Philips 328P6AUBREB z HDR

Profesjonalny, 32-calowy monitor o optymalnej przy tej przekątnej rozdzielczości QHD (2560 x 1440 pikseli), który wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem ceny do możliwości. W sugerowanej cenie 2099 złotych użytkownik otrzymuje panel IPS pokrywający 99% palety Adobe RGB z zaimplementowaną technologią HDR400, dzięki której kolory prezentują się bardziej naturalnie.

Monitor Philips 328P6AUBREB wyposażony został również w dwuportowy hub USB oraz gniazdo Ethernet. Wartym uwagi dodatkiem do standardowych złączy DisplayPort oraz HDMI jest tu nowoczesne złącze USB-C 3.1. Jego zastosowanie daje liczne korzyści, związane z wykorzystaniem jednego kabla do przesyłania obrazu, dźwięku i transmisji danych. Monitor może również zasilać podłączonego do niego laptopa.

Panorama w dobrym stylu

Wśród urządzeń prezentowanych w Amsterdamie pojawi się również Philips 349X7FJEW - monitor wyróżniony nagrodą Red Dot Design Award 2017. Ten uniwersalny model z panoramicznym ekranem UWQHD (3440 x 1440 pikseli) w formacie 21:9 nadaje się zarówno do biura jak i do zastosowań domowych. Łączy w sobie szybką matrycę VA (odświeżanie 100 Hz), obsługującą technologię AMD FreeSync, z wyjątkowym wzornictwem. Znajdziemy tu zakrzywiony ekran, wąskie ramki oraz aluminiową stopkę z regulacją wysokości. Philips 349X7FJEW wyposażony został w hub USB oraz funkcję MultiView, pozwalającą na jednoczesne wyświetlanie na ekranie obrazu z dwóch niezależnych źródeł (np. komputera stacjonarnego i laptopa).

Funkcjonalne monitory do biura

Interesującą pozycją w ofercie marki Philips są monitory dedykowane firmom oraz innym organizacjom, które dzięki wąskim ramkom sprawdzą się w konfiguracjach wieloekranowych. Podczas targów ISE 2018 zaprezentowane zostaną wybrane modele z serii B7 oraz V7.

Philips 241B7QUPBEB to klasyczna konstrukcja o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), która dzięki złączu USB-C otwiera przed użytkownikiem zupełnie nowe możliwości - m.in. szybkiego dokowania służbowego laptopa, gdy pojawia się konieczność pracy na większym ekranie. Zalety tego rozwiązania i matrycę IPS o bardzo dobrych kątach widzenia, docenią szczególnie klienci biznesowi. Monitor oferuje tryb EasyRead optymalizujący parametry obrazu do pracy z dokumentami oraz arkuszami kalkulacyjnymi oraz tryb LowBlue, ograniczający emisję męczącego wzrok niebieskiego światła.

Alternatywą dla monitorów serii B7 może być Philips 273V7QDAB, przedstawiciel serii V7. Dzięki połączeniu wąskich ramek, dobrej jakości obrazu (matryca IPS) i przystępnej ceny, jest to bardzo opłacalny monitor do tworzenia konfiguracji dwóch lub trzech ekranów. Jego uniwersalność docenią niewielkie firmy, instytucje państwowe oraz placówki edukacyjne. Monitor oferuje technologię Flicker-free oraz tryb LowBlue, dzięki czemu nadaje się do długotrwałej pracy przed ekranem. Wyświetlacz można łatwo zamontować na uchwycie biurkowym lub ściennym zgodnym z VESA.

15. edycja ISE (Integrated Systems Europe) odbędzie się w dniach 6-9 lutego w halach wystawowych RAI Amsterdam. Podczas tegorocznego wydarzenia w stolicy Holandii swoje produkty zaprezentuje ponad 1200 wystawców z branży AV oraz elektroniki użytkowej.