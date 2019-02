Nowości myPhone na MWC2019

myPhone Prime 3 to smartfon z dużym wyświetlaczem 6,18'' zapewniającym niezwykły komfort pracy i wygodę, a jednocześnie łatwą obsługę i poręczność. Jest utrzymany w eleganckiej stylistyce z zakrzywionym szkłem 2,5D i notchem oraz podzespołami: 32 GB ROM i 3 GB RAM. Do tego jest wyposażony w: baterię 3000 mAh zapewniającą długie działanie na jednym cyklu ładowania, czytnik linii papilarnych dla łatwego i bezpiecznego odblokowywania telefonu oraz aparat SONY 13 Mpx, a także LTE. Dodatkowym atutem modelu jest moduł NFC do płatności zbliżeniowych, co wciąż nie jest często spotykaną funkcją w smartfonach w kategorii do 500 zł, a Prime 3 wyceniono na 499 złotych.

myPhone Prime 3 Lite to jak nazwa sugeruje odchudzona wersja modelu Prime 3. Smartfon z tym samym body i ekranem 6,18'', dostępny jest z aparatami 8 + 5 Mpx, LTE i 1 GB RAM. Pracuje jednak pod kontrolą Androida 8.1 Oreo Go Edition z lekkim i przyjaznym interfejsem. Stanowi więc ciekawą alternatywę dla użytkowników szukających atrakcyjnego modelu z dużym ekranem, czytnikiem linii papilarnych i LTE, lecz w mniejszym budżecie, ponieważ oferowany jest w cenie 399 zł.

W efekcie Prime 3 i Prime 3 Lite to pierwsze urządzenia myPhone z charakterystycznym wcięciem i tak dużym ekranem.

Podczas MWC2019 zadebiutował również myPhone FUN 8 - poręczny, 5-calowy smartfon z ekranem HD IPS, aparatem 5 Mpx z funkcją upiększania twarzy oraz LTE. Jego pracę wspiera lekki i bezpieczny Android 8.1 Oreo Go Edition. W efekcie, myPhone FUN 8 to jedna z najtańszych propozycji modelu z LTE na rynku z najnowszym systemem operacyjnym Android 8.1. Kosztuje jedynie 289 zł.

Co istotne, modele są od dzisiaj w sprzedaży i dostępne są w sklepie on-line producenta.