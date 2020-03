Nowości systemu operacyjnego Chrome 80

Pierwsza z nowości to funkcja Ambient EQ. Pozwala ona na automatyczne dostosowanie ekranu Chromebooka do oświetlenia. Dostosowanie balansu bieli i temperatury kolorów na ekranie do otoczenia sprawia, że podczas oglądania mniej męczą się oczy, a i treści pokazywane na ekranie wyglądają bardziej realistycznie – twierdzi Google.

Ambient EQ pojawi się najpierw na Chromebooku Samsung Galaxy, który będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych w kwietniu br. Dopiero w kolejnych miesiącach będzie oferowany na innych urządzeniach, również w Europie.

Druga funkcja to obsługa obrazu w serwisie Netflix. Nowa wersja aplikacji jest już dostępna w sklepie Google Play, który obsługuje funkcję obrazu w obrazie (PIP) w systemie operacyjnym Chrome. Ta aplikacja pozwoli na oglądanie programów Netflix podczas wykonywania innych zadań na Chromebooku (np. przeglądania zasobów internetu). Obraz pojawi się w rogu ekranu. Do jego ustawienia nie jest wymagana konfiguracja.

fot. Karolina Grabowska/Pixabay