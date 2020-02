Nowości w aplikacji Telegram

Aktualizacja komunikatora Telegram oznaczona numerem 5.15 obejmuje m.in. walentynkowe motywy – animowane emoji. Jednak ważniejsze od tego uroczego dodatku są zmiany funkcjonalne, jak choćby lepiej dostosowany interfejs użytkownika profilu.

Przede wszystkim przeprojektowano widok profilu. Z aplikacji usunięte zostały przyciski, które odsyłały do elementów towarzyszących rozmowom, czyli przesyłanych plików, linków itd. Zamiast tego wprowadzono specjalne zakładki, które segregują treści, a tym samym ułatwiają ich przeglądanie.

Zmiany dotyczą także przeglądania multimediów w trybie pełnoekranowym, czyli opcji Fast Media Viewer, która umożliwia szybkie i wygodne oglądanie tego typu materiałów. Teraz możemy poruszać się po udostępnionych treściach za pomocą gestów, przesuwając palcem widok w lewo lub prawo. Funkcja dostępna jest teraz nie tylko z poziomu profilu, ale i po wejściu w wybrane zdjęcie. Przesuwając w lewo i prawo, będziemy mogli przeglądać fotografie z „archiwum" rozmowy z osobą, która przesłała oglądany przez nas obraz.

Także ustawienia profilu uległy zmianie. Obecnie możemy samodzielnie dostosować jego widoczność w serwisie. Ponadto w Telegramie zaznaczone będą osoby znajdujące się w pobliżu; one też będą mogły zobaczyć, że my jesteśmy w ich okolicy. Jeśli chcemy w ten sposób nawiązać nowe znajomości, to możemy to zrobić, korzystając z zakładki Add People Nearby w sekcji Contacts. Aktywowanie tej opcji wymaga jednak odhaczenia „Make Myself Visible".

Po zmianach możemy także poprzez przeciągnięcie miniaturki zdjęcia profilowego otworzyć jego dużą wersję. Cieszą również samoniszczące się wiadomości i poprawione bezpieczeństwo przesyłania.

Aplikacja do aktualizacji dostępna jest w Google Play i App Store.

fot. Telegram