Nowy ASUS Transformer Pro (T304) – notebook 2w1

Projekt ASUS Transformer Pro T304 został wyposażony w procesory Intel Core i7 siódmej generacji i nawet do 16GB pamięci DDR3 RAM.

Z myślą o osobach podróżujących liczba akcesoriów koniecznych do wygodnego używania Transformer Pro T304 została zmniejszona do minimum, a większość niezbędnych portów umieszczono w samym urządzeniu. Z portem HDMI podłączymy go do projektorów, monitorów czy dużych telewizorów. Na pokładzie znalazły się również port USB 3.1 gen 1 Type-CTM (USB-CTM), pełny port USB 3.0 typu A oraz czytnik kart micro SD.



Aluminiowy laptop ASUS Transformer Pro wykończony jest w chłodnym, wyrafinowanym kolorze Pure Silver. W skład zestawu wchodzi stylowo wykończona, pokryta polerowanym aluminium odłączana klawiatura.



Tradycyjne podpórki do tabletów zapewniają ograniczony kąt widzenia. Ta, która została zastosowana w ASUS Transformer Pro T304 oferuje bezstopniowy zawias o kącie rozwarcia od 0 do 155°. Dzięki temu można ustawić ekran pod prawie dowolnym kątem - nawet 170°. Zapewnia pełen komfort użytkowania bez względu na to czy pracujemy przy biurku, oglądamy film na kanapie czy chcemy korzystać z urządzenia w samolocie.



Ekran dotykowy o przekątnej 12,6 cala oferuje obraz w rozdzielczości 2K (2160 x 1440) przy gęstości pikseli 206 ppi. Wyświetla paletę kolorów 100% sRGB, prezentując naturalne barwy, zaś szeroki kąt widzenia redukuje degradację nasycenia i kontrastu podczas wspólnego oglądania..

W kwestii dźwięku ASUS Transformer Pro również staje na wysokości zadania. Dobrej jakości brzmienie dostarcza system audio ASUS SonicMaster Premium, opracowany przy współpracy z ekspertami z firmy Harman Kardon. Dodatkowej mocy dodaje wzmacniacz, który zwiększa poziom głośności i jednocześnie ogranicza zniekształcenia do minimum.



Dołączony do zestawu ASUS Pen to bardzo precyzyjny rysik o 1024 poziomach czułości nacisku, rozpoznający dokładnie każdy ruch. Umożliwia wskazywanie, pisanie lub rysowanie oraz oferuje wrażenie naturalnego pisma odręcznego. ASUS Pen jest kompatybilny z szeroką gamą oprogramowania, od Microsoft OneNote dla sporządzania zaawansowanych notatek, aż do narzędzi profesjonalnych, jak SketchBook, który skierowany jest do artystów, ilustratorów i projektantów.

DOSTĘPNOŚĆ I CENY



ASUS Transformer Pro (T304) jest już dostępny w Polskich sklepach, ceny uzależnione są od konfiguracji i zaczynają się od ok. 4899 zł brutto.