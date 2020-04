Nowy Jork pozwala na śluby online

W Nowym Jorku koronawirus zbiera coraz większe żniwo.

To kluczowe miasto USA jest obecnie jednym z największych na świecie epicentrów pandemii. Liczba potwierdzonych przypadków to ok. 250 tysięcy. Władze stanu uznały jednak, że choroba nie może stanąć naprzeciw uczuciom.

W cyfrowej rzeczywistości

Do listy oferowanych w Nowym Yorku usług online dołączyły właśnie śluby. Władze stanu oficjalnie zezwoliły na prowadzenie ceremonii zaślubin za pośrednictwem wideokonferencji. Takie rozwiązanie ucieszy zapewne wszystkich, którym plany pokrzyżowała rozprzestrzeniająca się epidemia.

Ślub online

Amerykanie, podobnie jak przedstawiciele wielu innych narodów, starają się w dobie kryzysu toczyć normalne życie. Urzędy stanu cywilnego, za zgodą gubernatora Andrew Cuomy, sięgnęły więc po aplikacje takie jak Zoom, Google Hangouts, Skype, Facetime czy Microsoft Teams. Co najmniej do 15 maja br. wideokonferencja będzie jedyną możliwą drogą legalizacji związku ze względu na oficjalne przedłużenie kwarantanny do tej daty.

Nie tylko Nowy Jork

Władze Nowego Jorku nie wpadły jednak na ten pomysł jako pierwsze. Już wcześniej podobną zgodę wydały władze Kolorado oraz Ohio. W tym ostatnim przypadku zgoda dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w służbie zdrowia lub z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.

W wirtualnej ceremonii poza parą młodą biorą też udział wyznaczeni świadkowie oraz urzędnik.

fot. Pixabay (główne), Wikipedia