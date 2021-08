Nowy Mac mini z układem M1X już niebawem

Jesienne premiery Apple'a

Według Marka Gurmana z Bloomberga nastąpi to w ciągu „następnych kilku miesięcy". Nowy high-endowy Mac mini, może zastąpić obecny model z procesorami Intela. Przypuszczalnie oznacza to, że kolejny model może pojawić się wraz z przeprojektowanymi 14- i 16-calowymi MacBookami Pro tej jesieni.

Jak pisze Gurman: „Jesienią ubiegłego roku, komputery Mac miały przejść na układy Apple'a; firma zastosowała w starszych modelach Maca mini procesory M1. Mac mini jest używany do bardziej podstawowych zadań, takich jak przesyłanie strumieniowe wideo, ale wiele osób używa go jako maszyny do pisania oprogramowania, uruchomienia serwera lub do edycji wideo. Apple o tym wie, więc zachował modele z układami Intela. Cóż, spodziewajcie się, że znikną one w ciągu najbliższych kilku miesięcy i zastąpi je wysokiej klasy komputer Mac mini M1X. Będzie miał odświeżony wygląd i więcej portów niż obecny model".

W maju tego roku dobrze poinformowany analityk techniczny Jon Prosser udostępnił grafiki prezentujące nadchodzącego Mac mini. Zgodnie z obrazami, podobno bazującymi na wewnętrznych materiałach Apple'a, będzie on wyposażony w górną część z pleksiglasu, magnetyczny port zasilania oraz dodatkowe porty.

Ta jesień będzie dla Apple'a bardzo bogata w wydarzenia: gigant przygotowuje się do zademonstrowania kilku nowych produktów: iPhone'a 13 , Apple Watch Series 7, nowego iPada mini , zaktualizowanego podstawowego iPada, nowych AirPodsów oraz całkowicie przeprojektowanych 14- i 16-calowych MacBooków Pro.

fot. Apple