Nowy MacBook Pro będzie ładował się szybciej

Pod koniec sierpnia pojawiły się doniesienia sugerujące, ż Apple jeszcze w tym roku zaprezentuje nowego MacBooka Pro. Firma ostatecznie zdecydowała się zrezygnować z modelu wyposażonego w 17-calowy ekran (do tej pory największy MacBook Pro mógł pochwalić się 15-calowym ekranem). Według informacji agencji Bloomberg, nowy model będzie miał przekątną 16 cali i będzie kosztował 3000 dolarów.

Większy ekran to nie jedyna nowość. W chińskim serwisie Chongdiantou pojawiły się informacje sugerujące, że nowy model ma mieć wyraźnie szybszy proces ładowania. Dotychczas MacBooki Pro były zasilane za pośrednictwem 87-watowej ładowarki ze złączem USB-C. Nowa generacja urządzeń miałaby być wyposażona w 96-watową ładowarkę. Taka zmiana sprawi, że nowy MacBook będzie ładował się bardzo szybko, ale nie wiadomo ostatecznie, jak przełoży się to na komfort pracy. W parze z większą przekątną ekranu idzie też bardziej pojemny akumulator. Możliwe zatem, że będzie to zmiana, której nie odczujemy zbyt wyraźnie. Sprawa wyjaśni się prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu podczas oficjalnej prezentacji.

fot. Apple