Nowy Panasonic Lumix G90

Dysponując matrycą Digital Live MOS o rozdzielczości 20,3 megapiksela, najnowocześniejszym procesorem obrazu Venus Engine oraz podwójnym, 5 osiowym stabilizatorem obrazu Dual I.S. 2, model G90 może rejestrować rozmaite sytuacje w różnej scenerii. Jego pyło- i wodoszczelna konstrukcja zewnętrzna została zmodyfikowana w celu zwiększenia komfortu użytkowania i obsługi jedną ręką. Połączenie zintegrowanego wizjera LVF (Live Viewfinder) OLED i tylnego wyświetlacza OLED o przekątnej 3 cali umożliwia rejestrowanie obrazów pod dowolnym kątem.

G90 może nagrywać filmy w jakości 4K i Full HD z różną liczbą klatek na sekundę oraz z wykorzystaniem zewnętrznych urządzeń rejestrujących. Aparat ma również złącze słuchawkowe 3,5 mm typu jack i nowo dodane gniazdo słuchawkowe. Podobnie jak w przypadku innych aparatów LUMIX opcja 4K Photo pomaga w uchwyceniu ulotnych chwil dzięki takim funkcjom, jak Sequence Composition czy Auto Marking.

Funkcje łączności Bluetooth i Wi-Fi upraszczają udostępnianie treści, a możliwość ładowania przez złącze USB przydaje się między innymi w podróży.

Matryca Digital Live MOS o rozdzielczości 20,3 megapiksela bez filtra dolnoprzepustowego rejestruje maksymalną liczbę szczegółów. Dzięki procesorowi obrazu Venus Engine zdjęcia są naturalne, realistyczne i wyróżniają się szerokim zakresem dynamicznym. LUMIX G90 wyposażony jest także w układ 5 osiowej podwójnej stabilizacji obrazu Dual I.S. 2, który łączy optyczną stabilizację obrazu (OIS) ze stabilizacją obrazu w korpusie (BIS), kompensując wszelkie ruchy aparatu podczas wykonywania zdjęć w czasie odpowiadającym pięciokrotnemu otwarciu migawki. 5-osiowa podwójna stabilizacja obrazu działa zarówno przy fotografowaniu, jak i wideofilmowaniu, w tym w jakości 4K, pozwalając uzyskać obraz pozbawiony wszelkich zakłóceń.

Bardzo szybki autofokus (AF) 0,07 s wraz z opcją wykonywania zdjęć seryjnych przy prędkości 9 fps (AF-S) lub 6 fps (AF-C) ułatwiają uzyskiwanie ostrych ujęć nawet wyjątkowo szybko poruszających się obiektów. Dzięki zastosowaniu technologii DFD (Depth From Defocus) aparat G90 potrafi śledzić przemieszczające się obiekty, a użytkownik może zmienić ustawienia czułości tak, aby autofokus idealnie dostosował się do danego obiektu.

Jedną z funkcji powiązanych z autofokusem jest wykrywanie twarzy i skupianie się na oczach. Dostępne są również inne tryby, takie jak Pinpoint AF (autofokus punktowy), który koncentruje się na małych obszarach, Low Light AF, zoptymalizowany pod kątem niższych poziomów oświetlenia, czy Custom Multi AF, dzięki któremu użytkownik może wybrać własne obszary wykrywania spośród 49 dostępnych segmentów. Do ręcznej regulacji ostrości służy opcja precyzyjnego ustawiania zakresu ostrości na ekranie aparatu (Focus Peaking).

Udoskonalona konstrukcja i ergonomia

Aparat LUMIX G90 zaprojektowano z myślą o obsłudze jedną ręką. Trzy nowe przyciski umieszczone w rzędzie na górnym panelu służą do regulowania ekspozycji, ISO i balansu bieli. Przyciski w tylnej części aparatu są rozmieszczone wokół pokrętła i pozwalają na uzyskanie szybkiego dostępu do różnych ustawień dotyczących zdjęć i odtwarzania filmów. Pokrętła przednie i tylne umożliwiają bezpośrednie ustawianie parametrów i można je skonfigurować według własnych preferencji.

Za kompozycję obrazów odpowiada duży wizjer LVF (Live Viewfinder) OLED o rozdzielczości 2360 tys. punktów, 100-stu procentowym polu widzenia i powiększeniu 0,74x lub 3 calowy tylny wyświetlacz dotykowy OLED o rozdzielczości 1040 tys. punktów, odchylany pod dowolnym kątem.

Wytrzymała konstrukcja modelu G90 składa się z odlewanej ciśnieniowo ramy przedniej wykonanej ze stopu magnezu oraz ze zmodernizowanego uchwytu, który zwiększa komfort użytkowania i zapewnia lepszą stabilność przy fotografowaniu. Dzięki odporności na zachlapania i pył oraz szczelności na każdym złączu, pokrętle i przycisku z aparatu LUMIX G90 można korzystać w każdych warunkach.

Lumix G90 to aparat hybrydowy w pełnym znaczeniu tego pojęcia, ponieważ pod względem jakości obrazu sekwencje wideo nie ustępują zdjęciom. Może on nagrywać filmy w jakości 4K (3840 x 2140) przy 30p/25p (50 Hz) oraz w jakości Full HD (1920 x 1080) przy 60p/50p (50 Hz) z ciągłym autofokusem. Funkcja High Speed Video może również służyć do nagrywania w zwolnionym tempie w jakości Full HD przy 120 fps (1/4x), 90 fps (1/3x) lub 60 fps (1/2x).

Przesyłanie obrazów w czasie rzeczywistym do monitora zewnętrznego może odbywać się przy próbkowaniu 4:2:2 / 8-bit, z wykorzystaniem opcjonalnego kabla micro HDMI, natomiast profil V Log L zwiększa zakres dynamiczny odwzorowania barw w postprodukcji. Aparat ma także złącze słuchawkowe 3,5 mm typu jack do odtwarzania wysokiej jakości dźwięku oraz nowe gniazdo słuchawkowe.

Model G90 dysponuje dobrze znanymi w serii LUMIX trybami fotografowania w jakości 4K. Chwytanie ulotnych chwil w jakości 4K i przy prędkości 30 fps jest teraz jeszcze łatwiejsze dzięki funkcji Auto Marking, która służy do automatycznego wykrywania klatek ze zmieniającym się obrazem. Dodatkowa funkcja Sequence Composition jest używana do tworzenia obrazów "stromotion", czyli zabawnych połączeń kilku ujęć w jednym kadrze.

Kreatywne możliwości sterowania

Korzystając z możliwości, jakie daje technologia DFD (Depth From Defocus), i zdjęć w jakości 4K, aparat G90 pozwala na zmianę ogniskowania po wykonaniu zdjęcia (tryb Post Focus). Użytkownik może też skorzystać z funkcji Focus Stacking, aby ustawić głębię ostrości poprzez połączenie wielu obrazów. W nowo dodanym trybie Focus Bracketing można wykonać maksymalnie 999 zdjęć z różnym ogniskowaniem, natomiast funkcja Aperture Bracket pozwala na wstępne ustawienie różnej głębi ostrości do późniejszego wyboru.

Poza wieloma stylami zdjęć znanymi z innych aparatów LUMIX model G90 pozwala na wykonywanie dynamicznych zdjęć monochromatycznych z jednoczesnym uwydatnieniem świateł i cieni oraz zachowaniem wysokiego stopnia szczegółowości. Do standardowych opcji Monochrome i L.Monochrome dodano opcję L.Monochrome D z jeszcze ciemniejszą tonacją barw. W każdym trybie monochromatycznym można zastosować efekt ziarnistości, czyli filmowego kadru.

Nowa funkcja Live View Composite Recording przydaje się przy fotografowaniu pokazów fajerwerków lub gwiazd na nocnym niebie. Jej działanie polega na zwalnianiu migawki w ustalonych odstępach czasu i łączeniu wielu obszarów o wysokiej jasności na jednym zdjęciu przy zachowaniu tego samego tła.

Imponująca wydajność

Nowa funkcja oszczędzania energii automatycznie przełącza aparat w tryb uśpienia po upływie ustalonego czasu bezczynności, wykrywanego przez czujnik oka. Lekkie naciśnięcie przycisku migawki wybudza aparat do trybu zdjęć. Dzięki tej funkcji na w pełni naładowanej baterii można wykonać nawet 900 zdjęć.

Opcjonalny dodatkowy zasobnik na baterie (DMW-BGG1) umożliwia dalsze zwiększenie zapasu energii. Oprócz wydłużenia czasu pracy podnosi on komfort wykonywania zdjęć w pionie dzięki dodatkowym elementom sterującym. Podobnie jak sam aparat, zasobnik ma wytrzymałą, odporną na zachlapania i pył konstrukcję.

Udostępnianie zdjęć i filmów bezpośrednio po zarejestrowaniu nigdy nie było tak ważne. Zintegrowane moduły łączności Bluetooth 4.2 oraz Wi-Fi 2,4 GHz pozwalają na przesłanie materiału fotograficznego i filmowego rodzinie i znajomym niemal z dowolnego miejsca. Funkcja Bluetooth Low Energy umożliwia zachowanie ciągłości połączenia przy minimalnym zużyciu energii oraz jednocześnie ułatwia i przyspiesza udostępnianie treści. Można również skorzystać z opcjonalnej funkcji znakowania zdjęć i filmów współrzędnymi GPS.

Cena i dostępność

Panasonic LUMIX G90 będzie dostępny w sprzedaży od czerwca 2019 r., a szacowana cena detaliczna wyniesie 999 euro (sam korpus) lub 1199 euro (z obiektywem H-FS12060E) bądź 1399eur (z obiektywem H-FS14140E9).