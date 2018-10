Nowy PocketBook Touch HD 3

Najnowszy, najbardziej zaawansowany czytnik PocketBook Touch HD 3 dzięki technologii HZO Protection jest od wewnątrz zabezpieczony przed działaniem wody. Mikro-cienka powłoka niezawodnie zabezpiecza wnętrze urządzenia przed potencjalnymi uszkodzeniami wywołanymi wilgocią czy kontaktem z płynami. HZO Protection nadaje czytnikowi klasę wodoodporności o parametrze IPX7, co oznacza, że urządzenie może zostać zanurzone w wodzie na głębokość jednego metra na pół godziny.

W PocketBook Touch HD 3 wykorzystano sprawdzony i cieszący się dużym powodzeniem wśród użytkowników wyświetlacz E Ink Carta o rozdzielczości HD (1072 х 1448 pikseli, 300 DPI). Parametry te gwarantują kontrast zbliżony do tradycyjnego druku i wyjątkową ostrość wyświetlanych stron.

Z kolei SMARTlight jest rozwiązaniem dla osób, które lubią dostosowywać barwę podświetlenia ekranu w zależności od pory dnia. Funkcja ta, w trybie domyślnym, opiera się na ustawionej w systemie czytnika godzinie i w zależności od niej dostosowuje temperaturę światła do ludzkiego biorytmu. Jednak każdy użytkownik ma możliwość ustanowienia własnych parametrów i cyklu zmiany podświetlenia i to bez konieczności przerywania czytania.

Poza wodoodpornością PocketBook Touch HD 3 zyskał jeszcze jedną nowinkę technologiczną. Jest nią możliwość odsłuchiwania plików dźwiękowych nie tylko z wykorzystaniem adaptera microUSB, ale także poprzez bezprzewodowe łącze Bluetooth. Nowy model obsługuje pliki w formacie mp3 oraz m4b, co pozwala wrócić do przerwanego słuchania audiobooka dokładnie tak, jak dzieje się to w przypadku e-booków czytanych na urządzeniach PocketBook. Każdy z 17 formatów plików tekstowych, z którymi czytnik radzi sobie bez konwersji, można odsłuchać, korzystając z funkcji Text-to-Speech.

W najnowszym urządzeniu marki PocketBook zastosowano g-sensor i funkcję automatycznej rotacji tekstu, a także integrację z okładką, której zamknięcie wprowadza czytnik w stan uśpienia.

Dostępny w kolorze intensywnej miedzi lub metalicznej szarości czytnik wyposażony został w aż 16 GB pamięci wewnętrznej, napędzany jest procesorem Dual Core (2×1 GHz) i, jak wszystkie modele PocketBook, ma wbudowane łącze Wi-Fi, które umożliwia korzystanie z usług Dropbox, Send-to-PocketBook, czy PocketBook Cloud. W PocketBook Touch HD 3 dostępny są kolekcje klasyki literatury w wielu językach, a także pakiet słowników Abbyy Lingvo, które ułatwią czytanie obcojęzycznych lektur.

PocketBook Touch HD 3 dostępny będzie niebawem w sprzedaży. Spodziewana cena to 699 PLN.