Nowy Samsung Galaxy A70

Galaxy A70 jest wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Infinity-U Super AMOLED - największy spośród dotychczasowych urządzeń serii Galaxy A. Smartfon jest dostępny w czterech kolorach - niebieskim, czarnym, białym i nowym koralowym. Tył urządzenia charakteryzuje się stylowym efektem pryzmatycznym, który ukazuje oszałamiające gradientowe barwy w zależności od kierunku światła i odbić.

Ulepszony, główny aparat ma matrycę 32 MP. Przedni aparat również ma matrycę 32 MP. Aparat główny wykonuje jasne, ostre zdjęcia. Drugi obiektyw pozwala dostosować głębię ostrości, którą można regulować zarówno przed, jak i po wykonaniu zdjęcia. Dzięki temu użytkownik ma możliwość wybrania tego, co i gdzie chce wyróżnić. Trzeci ultraszerokokątny obiektyw 8 MP pozwala natomiast wykonać zdjęcia o kącie widzenia odpowiadającemu ludzkiemu oku.

Technologię wspiera zaawansowane oprogramowanie. Funkcja Scene Optimizer pomaga użytkownikom uchwycić perfekcyjne zdjęcia, automatycznie rozpoznając nawet 20 rodzajów scen, a funkcja wykrywania wad automatycznie wychwytuje niedociągnięcia przed zwolnieniem migawki.

Galaxy A70 oferuje Interfejs One UI, zaprojektowany z myślą o poprawie komfortu użytkowania Galaxy. Umożliwia on wygodniejszą i inteligentniejszą interakcję, w tym nawigację jedną ręką, dzięki umieszczeniu elementów sterowania w zasięgu jednej ręki. Korzystanie z Galaxy A70 może być jeszcze bardziej komfortowe dzięki wprowadzeniu trybu nocnego w One UI. Użytkownik może korzystać z usług i aplikacji marki Samsung, takich jak np. Samsung Health.

Cena nie została podana przez producenta.