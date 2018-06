Nowy amplituner Lexicon RV-6

Lexicon RV-6 to amplituner kina domowego, który (jak zapewnia producent) stawia wrażenia odsłuchu kina domowego na zupełnie nowym poziomie. Wszystko to dzięki obsłudze formatówi dźwięku przestrzennego Dolby ATMOS i DTS: X 3D, systemowi korekcji akustyki pomieszczenia Dirac Live, systemowi dźwięku przestrzennego Logic7 Immersion i dużej responsywności wzmacniacza pracującego w klasie A/B.

Najważniejsze komponenty systemu premium AV w amplitunerze Lexicon RV-6 zostały wykonane z maksymalną efektywnością. Wyeliminowano zbędne połączenia i funkcje oraz skoncentrowano zasoby, aby utrzymać najlepszą w klasie integralność i przetwarzanie sygnału audio i wideo, a także bezkompromisowe wzmocnienie na wszystkich kanałach przez cały czas, nawet jeśli materiał źródłowy jest niezwykle wymagający. Sekcje wideo i audio są zaprojektowane dla obecnych i nadchodzących technologii. Istotne są również wbudowane HDMI 2.0a z HDCP 2.2 4K "Ultra HD" i 3D oraz kompatybilność z Dolby Vision.

Ważnym i ciekawym rozwiązaniem w amplitunerze Lexicon RV-6 jest audiofilski przetwornik klasy 24Bit/192 kHz Cirrus CS42528 oraz korektor akustyki pomieszczenia Dirac Live, które zapewniają wyjątkową dynamikę i niskie zniekształcenia, a w konsekwencji czyste brzmienie muzyki i filmów. Ponadto opatentowany przez Harman system Logic 7 Immersion pozwala słuchaczowi otoczyć się bogatym przestrzennym brzmieniem. Uzupełnieniem systemu jest elastyczna konfiguracja, Spotify Connect i druga strefa z dźwiękiem, wideo 4K, sterowaniem podczerwienią oraz triggerami.

Wspomniany przetwornik Cirrus CS42528 do konwersji A/D i D/A wykorzystany został zarówno w modelu Lexicon RV-6, jak i w modelu Lexicon RV-9. Oferuje on zakres dynamiczny 114dB i -100 THD + N wejścia i wyjścia. Układ analogowy na wejściach i wyjściach jest zoptymalizowany pod kątem niezrównanego zakresu dynamiki, ultra niskich zniekształceń i niezrównanej czystości dźwięku. Wyjątkową funkcjonalnością jest też elastyczność systemu uzyskana dzięki dekodowaniu 7.1.4, oraz 11.2 wyjściom pre-amp i 7 końcówkom mocy, niezależnej drugiej strefie z wideo i triggerami, a także kontroli RS232, Ethernet i IR. Zasadniczo ułatwia to konfigurowalność amplitunera RV-6 z różnymi systemami.

Wykorzystana technologia Dolby Vision to udoskonalony HDR. Korzystając z tej samej podstawowej technologii, co najbardziej zaawansowane kino, Dolby Vision zapewnia lepszy obraz dzięki wyższej zawartości i lepszej wydajności wyświetlania na telewizorze. Ponieważ technologia Dolby Vision jest preferowaną technologią HDR dla dużych studiów filmowych, twórców i dostawców usług OTT, zapewnia dostęp do większej liczby programów i filmów, które chce się oglądać w HDR.

Sugerowana cena detaliczna: 17 900 zł