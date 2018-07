Nowy amplituner Lexicon RV-9

Doskonale dopracowane wzmocnienie klasy G to to, co wyróżnia model Lexicon RV-9. Klasa G jest skomplikowana w projektowaniu, ale gdy jest poprawnie zaprojektowana, jest lepsza od innych klas. Oferuje większą wydajność i przejrzystość, przy mniejszych stratach energii cieplnej niż w klasie A. Podobnie jak w hybrydowym silniku samochodowym, w klasie G zastosowano wiele zasilaczy. Pierwszy zasilacz działa w czystej klasie A, która nie ma zniekształceń zwrotnicy. Jeśli odbierany jest sygnał dynamiczny, który wykracza poza możliwości pierwszego źródła zasilania, zasilanie wtórne jest stopniowo włączane do pełnej mocy znamionowej zgodnie z wymaganiami. Ta wydajna konstrukcja oznacza, że dodatkowa moc jest używana tylko w razie potrzeby.

Komponenty systemu premium AV w amplitunerze Lexicon RV-9 zostały wykonane z maksymalną efektywnością. Wyeliminowano zbędne połączenia i funkcje oraz skoncentrowano zasoby, aby utrzymać najlepszą w klasie integralność i przetwarzanie sygnału audio i wideo, a także bezkompromisowe wzmocnienie w klasie G na wszystkich kanałach przez cały czas, nawet jeśli materiał źródłowy jest niezwykle wymagający. Sekcje wideo i audio są zaprojektowane dla obecnych i nadchodzących technologii. Istotne są również wbudowane HDMI 2.0a z HDCP 2.2 4K "Ultra HD" i 3D oraz kompatybilność z Dolby Vision.

Wykorzystany w modelu RV-9 przetwornik Cirrus CS42528 do konwersji A/D i D/A oferuje zakres dynamiczny 114dB i -100 THD + N wejścia i wyjścia. Układ analogowy na wejściach i wyjściach jest zoptymalizowany pod kątem niezrównanego zakresu dynamiki, ultra niskich zniekształceń i niebywałej czystości dźwięku. Wyjątkową funkcjonalnością jest też elastyczność systemu uzyskana dzięki dekodowaniu 7.1.4 i 7 końcówkom mocy, niezależnej drugiej strefie z wideo i triggerami, a także kontroli RS232, Ethernet i IR. Zasadniczo ułatwia to konfigurowalność amplitunera RV-9 z różnymi systemami. Uzupełnieniem systemu i dodatkowymi argumentami na korzyść tego doskonałego wyboru są: elastyczna konfiguracja, Spotify Connect i druga strefa z dźwiękiem, wideo 4K, sterowaniem podczerwienią oraz triggerami.

Amplituner RV-9 czerpie z bogatej tradycji marki Lexicon, która od zawsze skupiała się na profesjonalnym cyfrowym przetwarzaniu dźwięku. Produkty tej marki są obecne w większości studiów nagraniowych na całym świecie i wielokrotnie nagradzane były nagrodą Grammy. W amplitunerze wykorzystano autorski system Logic7 Immersion , który w pełni wykorzystuje głośniki górne z naturalnym trójwymiarowym dźwiękiem. System zaprojektowany został przez naukowców i inżynierów Lexicon i zapewnia wrażenia muzyczne, które sprawią, że poczujesz się jak w sali koncertowej czy studiu z muzykami. Jest to subtelność osiągnięta bez poczucia psychoakustycznej obróbki lub efektów.

Wykorzystana technologia Dolby Vision to udoskonalony HDR. Korzystając z tej samej podstawowej technologii, co najbardziej zaawansowane kino, Dolby Vision zapewnia lepszy obraz dzięki wyższej zawartości i lepszej wydajności wyświetlania na telewizorze. Ponieważ technologia Dolby Vision jest preferowaną technologią HDR dla dużych studiów filmowych, twórców i dostawców usług OTT, zapewnia dostęp do większej liczby programów i filmów, które chce się oglądać w HDR.

Sugerowana cena detaliczna: 26 900 zł