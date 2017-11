Nowy biznesowy punkt dostępowy TP-Link CAP1200

Administratorzy miejsc takich jak szkoły, kampusy, centra handlowe, hotele czy biura, starają się zapewnić jak najlepszy dostęp do sieci WiFi. TP-Link ułatwia im to zadanie wprowadzając do swojej oferty nowy punkt dostępowy z serii Auranet, model CAP1200.