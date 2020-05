Nowy czatbot Facebooka lepszy niż Meena?

Bot z otwartym źródłem

Ekipa z projektu „Facebook AI" opracowała czatbota, który rzekomo bije na głowę wszystkie znane do tej pory boty, łącznie z okrzykniętym jako najbardziej zaawansowany na świecie botem Google'a. Lata pracy nad systemem wykorzystującym wysoce zaawansowaną sztuczną inteligencję miały przynieść na tyle zadowalające efekty, że badaczom pozostało tylko rozwijać obecny projekt, aby był jeszcze doskonalszy. Z tego powodu publicznie udostępniono otwarte źródło nowego czatbota.

Jego twórcy twierdzą, że system jest w stanie rozmawiać w interesujący i angażujący sposób na dowolne tematy. Blender – bo tak nazwano czatbota – ma być filarem w badaniach na replikacją inteligencji. Uczenie maszynowe Blendera było długie i żmudne, jednak skutkiem takich działań jest wysoce rozwinięta zdolność bota do prowadzenia logicznej rozmowy.

Jak podkreślają twórcy, do uczenia Blendera wykorzystano m.in. 1,5 mld publicznie dostępnych konwersacji opublikowanych w portalu Reddit. Taka baza miała wygenerować u bota dobre podstawy do udzielania sensownych odpowiedzi. (Wykres pokazuje przeskok w poziomie zaawansowania opracowywanych przez badaczy Facebooka botów).

Blender wskoczył na podium

Założeniem twórców czatbota było wyposażenie go przede wszystkim w trzy cechy. Po pierwsze – okazywanie empatii i adekwatne do sytuacji reagowanie na zdarzenia wymagające specyficznej odpowiedzi, jak składanie gratulacji czy wyrażenie współczucia. Po drugie – wiedzę, czyli umiejętność prowadzenia zaawansowanych konwersacji z wykorzystaniem zwrotów używanych przez specjalistów różnych dziedzin. Po trzecie – osobowość, co wymagało szkolenia bota poprzez korzystanie z rozmów osób o skrajnie różnych charakterach i sposobach formułowania wypowiedzi.

W rezultacie opracowywany model wielkością zasobów informacyjnych przebija Meenę, czyli czatbota Google'a, 3,6 razy.

Facebook po przeprowadzeniu testów z udziałem użytkowników ogłosił, że głosowanie na temat najlepszego na świecie bota wygrał właśnie Blender (wcześniej 1. miejsce zajmowała Meena) – tak uznało 75% osób biorących udział w badaniu (67% głosowało na bota firmy Google).

Daleko do człowieka

Mimo tak spektakularnych osiągnięć możliwości Blendera wciąż nie dorównują ludzkiemu sposobowi konwersacji. Przed badaczami jeszcze długa droga, zanim bot osiągnie poziom rozmowy porównywalny z rozmowami ludzi. Na razie urządzenia nie są w stanie np. zapamiętać prowadzonych konwersacji i przywołać wspomnień związanych z odbytymi rozmowami. Blenderowi zdarza się też mieszać fakty.

Mimo więc szeroko zakrojonych prac nad czatbotami wciąż często nie potrafią one prowadzić angażującej, logicznej konwersacji. Próby uzyskania odpowiedzi w przypadku niektórych tego typu systemów są skazane na porażkę, gdyż algorytmy odpowiedzialne za pracę bota nie radzą sobie z nagromadzonymi informacjami.

Dobrym sposobem na poradzenie sobie z problemem jest skierowanie do bota prostego pytania, na które uzyskamy równie prostą odpowiedź, np. „czy będzie dziś padać w mieście X?" itp. Bardziej zaawansowane boty potrafią zamienić z użytkownikiem kilka zdań, ale brakuje im umiejętności prowadzenia konwersacji.

Wdrażanie czatbotów do wszystkich niemal serwisów – od sklepów przez ubezpieczalnie po opiekę medyczną – sprawia jednak, że nad umiejętnościami i zasobem słownictwa tych systemów prowadzone są intensywne prace, czego najlepszym dowodem jest konkurencja Google'a i Facebooka w tym obszarze.

fot. Facebook