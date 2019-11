Nowy element Google Earth

Uruchamiana w przeglądarce WWW aplikacja Google Earth została wzbogacona o narzędzie Projekty, dzięki któremu można przygotować prezentację miejsc szczególnie godnych uwagi, a następnie podzielić się nią z innymi użytkownikami sieci.

Ikona służąca do wywoływania nowej funkcji jest widoczna w panelu po lewej stronie okna; towarzyszą jej filmowe samouczki. Narzędzie do tworzenia prezentacji pozwala umieszczać na wyświetlanych obiektach własne oznaczenia i opisy, dołączać zdjęcia (wykonane samodzielnie lub wyszukane w internecie), widoki pochodzące z usługi Street View, materiały wideo z serwisu YouTube (albo własne), odsyłacze do stron WWW itp.

Projekt jest zapisywany na Dysku Google'a, więc po przygotowaniu można go udostępnić osobom uruchamiającym Google Earth w przeglądarce WWW albo na urządzeniach przenośnych z systemami Android lub iOS.

fot. Google